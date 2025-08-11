Protester i Tel Aviv

Israel ska ta över

Gaza stad.

Det har ledare

i landet bestämt.

Beslutet har fått

mycket kritik.

Nyligen protesterade

över 60 tusen israeler

i staden Tel Aviv.

Några av dem som protesterar

är familjer till människor

som gruppen Hamas

har tagit som gisslan, fångar.

Familjerna är rädda

att Hamas kommer

att döda gisslan

om Israel tar över

Gaza stad.

Flera länder

i Förenta nationerna

är också kritiska

mot Israels beslut.

Samtidigt fortsätter människor

att svälta i området Gaza.

Totalt har 100 barn

dött av svält.

Det säger myndigheter i området.

Fem journalister

har också blivit dödade.

De jobbade för

den arabiska kanalen Al-Jazeera.

Israel säger att en

av journalisterna,

Anas al-Sharif,

var terrorist.

Al-Jazeera säger

att det inte finns

några bevis för det.

