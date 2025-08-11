Världen
Israeler i staden Tel Aviv protesterar mot att landets ledare har bestämt att Israel ska ta över Gaza stad. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT
Protester i Tel Aviv
Israel ska ta över
Gaza stad.
Det har ledare
i landet bestämt.
Beslutet har fått
mycket kritik.
Nyligen protesterade
över 60 tusen israeler
i staden Tel Aviv.
Några av dem som protesterar
är familjer till människor
som gruppen Hamas
har tagit som gisslan, fångar.
Familjerna är rädda
att Hamas kommer
att döda gisslan
om Israel tar över
Gaza stad.
Flera länder
i Förenta nationerna
är också kritiska
mot Israels beslut.
Samtidigt fortsätter människor
att svälta i området Gaza.
Totalt har 100 barn
dött av svält.
Det säger myndigheter i området.
Fem journalister
har också blivit dödade.
De jobbade för
den arabiska kanalen Al-Jazeera.
Israel säger att en
av journalisterna,
Anas al-Sharif,
var terrorist.
Al-Jazeera säger
att det inte finns
några bevis för det.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2025
bra
UF!!!
För Israel döda muslimer är som vanlig typ som man dödar en fluga. 😡😡 ingen säga nån dåligt till Israel
Allt fokus borde ligga på att få in mat och medicin. Det är bråttom. Barn dör av svält. Sveriges politiker borde vara mer aktiva och jobba. Sommarlov är snart slut
inget fel på Sveriges politiker dom har gjort mycket. nu får regeringen fokusera på dom egna som har det svårt. finns många barn och pensionärer dom ska prioritera. och arbetslösa så klart.
Hamas och Israel regering är brottslingar som terrorisera världen. Skicka Hamas och Israel regering till fängelse och få fred på jorden.
uf X-du har rätt! Jag orkar inte läsa deta…hela jorden bråkar sig på grund av dem!!!
håller med V .jag vill ha ett arbete och mat till mina barn.Sveriges regering borde göra något åt detta. och jag tycker synd om alla människor som lider av krig.
Allt fokus borde ligga på att vem som började det kriget, på det att hamas håller fortfarande israeliska gisslan.
Sofia vad har Sverige med detta krig att göra?? det är inte vi som startade kriget. Sverige har skickat tillräckligt med hjälp ,det räcker nu.
Var är arabländerna som är grannar till Gaza? Varför ska vi ta hand om dem? Låt de rika arabländerna ge dem mat och husrum! Deportera alla från Gaza till Saudiarabien!
Petter ja det tycker jag också.dom måste hjälpa sina bröder.
Hamas måste ge upp, eller tror de kan slå ner Israel ! Kanske Hamas vinner Paradiset !
Gaza folket få hunger och Israel brutalitet.