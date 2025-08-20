Zelenskyj och Putin kan mötas

USAs ledare Donald Trump

vill ordna ett möte

mellan ryska ledaren Putin

och Ukrainas ledare Zelenskyj.

Där ska ledarna prata

om en paus i kriget mellan

Ryssland och Ukraina.

Det är inte klart

om det kommer att bli

ett sådant möte.

Men USA säger

att Putin sagt ja till det.

Trump har nyligen träffat

Zelenskyj och flera andra

ledare för länder i Europa.

De har bland annat

pratat om hur de ska stötta Ukraina

om det blir en paus i kriget.

Men det är inte klart

hur det stödet ska se ut.

8 SIDOR/TT