Världen
Ukrainas ledare Zelenskyj kan möta Rysslands ledare Putin. Foto: AP/TT
Zelenskyj och Putin kan mötas
USAs ledare Donald Trump
vill ordna ett möte
mellan ryska ledaren Putin
och Ukrainas ledare Zelenskyj.
Där ska ledarna prata
om en paus i kriget mellan
Ryssland och Ukraina.
Det är inte klart
om det kommer att bli
ett sådant möte.
Men USA säger
att Putin sagt ja till det.
Trump har nyligen träffat
Zelenskyj och flera andra
ledare för länder i Europa.
De har bland annat
pratat om hur de ska stötta Ukraina
om det blir en paus i kriget.
Men det är inte klart
hur det stödet ska se ut.
8 SIDOR/TT
20 augusti 2025
Det börjar bli så uttjatat, de ska mötas här och där och vilka som ska åka. Kan man inte göra som när man väljer ny påve – bara mura in de så de kan inte smita och sen när de kommer fram till nåt så släpper de ut rök genom skorsten och väggen tas bort.
Lita aldrig på Ryssland. Den enda pakten som de inte bröt var Molotov-Ribbentrop-pakten, och det bara för att nazisterna bröt den först.
Putin ser lurig ut😳