USA mötte Ryssland

USA vill ordna fred

mellan Ryssland och Ukraina.

De har ett förslag om det.

Nu har personer som jobbar

för USAs regering varit

i Rysslands huvudstad Moskva.

Där har de träffat

den ryska ledaren Vladimir Putin

och andra som jobbar med honom.

De har pratat om USAs

förslag för fred.

Både USA och Ryssland

säger att mötet var bra.

Men länderna har inte

kommit överens om något än.

Sedan tidigare har Ryssland sagt

att de vill ha flera områden i Ukraina.

Men Ukraina har sagt nej till det.

Det är inte klart just nu

hur länderna ska gå vidare

med förslaget.

Innan mötet kritiserade

Putin Europa för att lägga sig i

samtalen om fred.

– Ryssland tänker inte slåss

mot Europa. Men om Europa

börjar så är vi redo direkt,

sa Putin.

