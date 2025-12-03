Världen
Donald Trumps svärson Jared Kushner och Steve Witkoff är i Ryssland. Mellan dem står Kirill Dmitriev. Lite bakom dem står Yuri Ushakov. Foto: Kristina Kormilitsyna /AP/TT
USA mötte Ryssland
USA vill ordna fred
mellan Ryssland och Ukraina.
De har ett förslag om det.
Nu har personer som jobbar
för USAs regering varit
i Rysslands huvudstad Moskva.
Där har de träffat
den ryska ledaren Vladimir Putin
och andra som jobbar med honom.
De har pratat om USAs
förslag för fred.
Både USA och Ryssland
säger att mötet var bra.
Men länderna har inte
kommit överens om något än.
Sedan tidigare har Ryssland sagt
att de vill ha flera områden i Ukraina.
Men Ukraina har sagt nej till det.
Det är inte klart just nu
hur länderna ska gå vidare
med förslaget.
Innan mötet kritiserade
Putin Europa för att lägga sig i
samtalen om fred.
– Ryssland tänker inte slåss
mot Europa. Men om Europa
börjar så är vi redo direkt,
sa Putin.
8 SIDOR/TT
3 december 2025
UF!!!😔
Jag önskar att det kunde bli fred mellan Ryssland och Ukraina!
Trump borde blåsa bort några rak tak i Moskva
Skam över de amerikanska förhandlarna!
Ryssland är en aggressorstat och internationella samfundet måste öka trycket för att stoppa kriget, återlämna Ukrainas territorier och kräva ersättning för skadorna.
Är det ett hot från Putins sida?
Hoppas att det kommer bli fred mellan Ukraina och Ryssland för jag HATAR krig!!!
Hamas är också en aggressor. Varför attackerar du inte dem? Och varför attackerar du USA, de enda som försöker hjälpa hela världen och dess problem?
Du kan hjälpa Ukraina istället, så får vi se hur det går.
Skamligt att ge bort så mycket pengar till Ukraina istället för att åtgärda problemet i vårt egna land. Äldreomsorgen, sjukvården, skolsystemet, kriminaliteten osv. Dumma människor som ger pengar till Ukraina och tror att dom kan vinna militärt över en stormakt som Ryssland