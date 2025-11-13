Världen

En gammal bild på Trump och Epstein

En gammal bild på Jeffrey Epstein och Donald Trump. Foto: Thomas Krych/AP/TT

Mejl om Epstein och Trump

Jeffrey Epstein var en
rik sexbrottsling i USA.
Under många år var han
vän med Donald Trump.

Epstein tog livet av sig efter
att poliserna tagit fast honom.
Men det finns en undersökning
om hans sexbrott
som fortfarande är hemlig.
Det är många tusen sidor.

Nu vill flera politiker
i USAs riksdag
att undersökningen
ska bli fri att läsa.

Det kan finnas namn där
på fler personer
som kan ha gjort sexbrott
med Epstein.

Många tror att
Donald Trump är
en av dem.

Nyligen blev flera mejl
kända som Epstein
skrivit till en journalist.
Där står att Trump
kan ha känt till
Epsteins sexbrott
mot unga kvinnor.

Trump har tidigare sagt
att det inte stämmer.

Epstein ska också ha skickat
mejl till Ryssland.
Han ville ge information
om Trump till Rysslands
ledare Vladimir Putin.
Det skriver tidningen Politico.

Nästa vecka kan politikerna
i USAs riksdag rösta
om att papper från
undersökningen om Epstein
ska bli fria att läsa.

8 SIDOR/TT

13 november 2025

4 kommentarer
4 kommentarer
  1. . skriver:
    13 november, 2025 kl. 12:19

    det är bra beslut

    Svara
  2. .. skriver:
    13 november, 2025 kl. 13:13

    så chockerande…

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    13 november, 2025 kl. 13:40

    👍lägg alla papper på bordet🤡 sanningen segrar till slut!!!!!

    Svara
  4. PidgeyHeart skriver:
    13 november, 2025 kl. 15:55

    donut trumpet borde inte vara president om han är inblandad i det här

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

