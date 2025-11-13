Världen
En gammal bild på Jeffrey Epstein och Donald Trump. Foto: Thomas Krych/AP/TT
Mejl om Epstein och Trump
Jeffrey Epstein var en
rik sexbrottsling i USA.
Under många år var han
vän med Donald Trump.
Epstein tog livet av sig efter
att poliserna tagit fast honom.
Men det finns en undersökning
om hans sexbrott
som fortfarande är hemlig.
Det är många tusen sidor.
Nu vill flera politiker
i USAs riksdag
att undersökningen
ska bli fri att läsa.
Det kan finnas namn där
på fler personer
som kan ha gjort sexbrott
med Epstein.
Många tror att
Donald Trump är
en av dem.
Nyligen blev flera mejl
kända som Epstein
skrivit till en journalist.
Där står att Trump
kan ha känt till
Epsteins sexbrott
mot unga kvinnor.
Trump har tidigare sagt
att det inte stämmer.
Epstein ska också ha skickat
mejl till Ryssland.
Han ville ge information
om Trump till Rysslands
ledare Vladimir Putin.
Det skriver tidningen Politico.
Nästa vecka kan politikerna
i USAs riksdag rösta
om att papper från
undersökningen om Epstein
ska bli fria att läsa.
8 SIDOR/TT
13 november 2025
det är bra beslut
så chockerande…
👍lägg alla papper på bordet🤡 sanningen segrar till slut!!!!!
donut trumpet borde inte vara president om han är inblandad i det här