Mejl om Epstein och Trump

Jeffrey Epstein var en

rik sexbrottsling i USA.

Under många år var han

vän med Donald Trump.

Epstein tog livet av sig efter

att poliserna tagit fast honom.

Men det finns en undersökning

om hans sexbrott

som fortfarande är hemlig.

Det är många tusen sidor.

Nu vill flera politiker

i USAs riksdag

att undersökningen

ska bli fri att läsa.

Det kan finnas namn där

på fler personer

som kan ha gjort sexbrott

med Epstein.

Många tror att

Donald Trump är

en av dem.

Nyligen blev flera mejl

kända som Epstein

skrivit till en journalist.

Där står att Trump

kan ha känt till

Epsteins sexbrott

mot unga kvinnor.

Trump har tidigare sagt

att det inte stämmer.

Epstein ska också ha skickat

mejl till Ryssland.

Han ville ge information

om Trump till Rysslands

ledare Vladimir Putin.

Det skriver tidningen Politico.

Nästa vecka kan politikerna

i USAs riksdag rösta

om att papper från

undersökningen om Epstein

ska bli fria att läsa.

8 SIDOR/TT