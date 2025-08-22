Världen
En mamma och hennes barn. De har svårt med mat. Bilden är från Somalia i maj år 2025. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/TT
Svårt med mat i Somalia
Det är mycket svårt med mat
i landet Somalia i Afrika.
Över fyra miljoner människor
har inte mat så det räcker.
Många svälter.
Det säger landets myndigheter.
Somalia är ett av länderna i världen
där flest människor saknar mat.
Över hälften av alla människor
har för lite att äta.
Det säger organisationen FN.
Ungefär 1,7 miljoner barn
har för lite mat.
Många barn riskerar att dö av hunger.
Ändringarna i klimatet
har gjort det svårt i Somalia.
Det blir torka och översvämningar.
Det gör det svårt för bönder
att odla mat.
Det är också krig i Somalia.
Terrorister i gruppen al-Shabaab
krigar mot landets militärer.
Många människor flyr från striderna.
Kriget gör att sjukvården
får mindre pengar.
De kan inte hjälpa
lika många människor som förut.
Hjälpen har blivit stoppad
i många områden
på grund av kriget.
Somalias regering har mindre pengar
för att hjälpa folk.
Somalia har tidigare fått hjälp
från bland annat landet USA.
Men hjälpen har minskat.
8 SIDOR/TT
22 augusti 2025
