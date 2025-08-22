Svårt med mat i Somalia

Det är mycket svårt med mat

i landet Somalia i Afrika.

Över fyra miljoner människor

har inte mat så det räcker.

Många svälter.

Det säger landets myndigheter.

Somalia är ett av länderna i världen

där flest människor saknar mat.

Över hälften av alla människor

har för lite att äta.

Det säger organisationen FN.

Ungefär 1,7 miljoner barn

har för lite mat.

Många barn riskerar att dö av hunger.

Ändringarna i klimatet

har gjort det svårt i Somalia.

Det blir torka och översvämningar.

Det gör det svårt för bönder

att odla mat.

Det är också krig i Somalia.

Terrorister i gruppen al-Shabaab

krigar mot landets militärer.

Många människor flyr från striderna.

Kriget gör att sjukvården

får mindre pengar.

De kan inte hjälpa

lika många människor som förut.

Hjälpen har blivit stoppad

i många områden

på grund av kriget.

Somalias regering har mindre pengar

för att hjälpa folk.

Somalia har tidigare fått hjälp

från bland annat landet USA.

Men hjälpen har minskat.

8 SIDOR/TT