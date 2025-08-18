Viktiga möten om Ukraina

Det är flera viktiga möten

om kriget i Ukraina nu.

USAs ledare Donald Trump

vill ordna fred.

I fredags träffade han

Rysslands ledare Vladimir Putin.

Mötet var i området Alaska i USA.

I dag måndag möter Trump

Ukrainas ledare Volodymyr

Zelenskyj i staden Washington.

När Zelenskyj var hos

Trump senast blev det bråk.

Den här gången kommer

Zelenskyj tillsammans

med flera ledare från Europa,

bland andra EUs ledare

Ursula von der Leyen och

gruppen Natos chef Mark Rutte.

De ska prata om hur det

kan bli stopp på kriget.

Donald Trump vill att

Ukraina ska ge mark

till Ryssland.

– Zelenskyj kan sluta

kriget när han vill.

Det skriver Trump på

sin sida på internet.

Han skriver också att Ukraina

inte kommer att få vara

med i gruppen Nato.

Ukrainas och Europas ledare

kräver skydd för Europa och Ukraina

om det ska bli ett avtal om fred.

De vill att USA hjälper

till med det skyddet.

Samtidigt fortsätter

Ryssland kriga mot Ukraina.

Natten mot måndag var det

stora attacker från luften

mot staden Charkiv.

Fyra människor dog

och många fler blev skadade.

8 SIDOR/TT