Rysslands och USAs ledare Putin och Trump på mötet i Alaska i fredags. Foto: AP/TT
Volodymyr Zelenskyj och Donald Trump på mötet i Washington i februari. Då blev det bråk. I dag ska de träffas igen. Foto: AP/TT
En bil brinner i staden Charkiv efter en rysk attack på måndagen. Foto: AP/TT
Viktiga möten om Ukraina
Det är flera viktiga möten
om kriget i Ukraina nu.
USAs ledare Donald Trump
vill ordna fred.
I fredags träffade han
Rysslands ledare Vladimir Putin.
Mötet var i området Alaska i USA.
I dag måndag möter Trump
Ukrainas ledare Volodymyr
Zelenskyj i staden Washington.
När Zelenskyj var hos
Trump senast blev det bråk.
Den här gången kommer
Zelenskyj tillsammans
med flera ledare från Europa,
bland andra EUs ledare
Ursula von der Leyen och
gruppen Natos chef Mark Rutte.
De ska prata om hur det
kan bli stopp på kriget.
Donald Trump vill att
Ukraina ska ge mark
till Ryssland.
– Zelenskyj kan sluta
kriget när han vill.
Det skriver Trump på
sin sida på internet.
Han skriver också att Ukraina
inte kommer att få vara
med i gruppen Nato.
Ukrainas och Europas ledare
kräver skydd för Europa och Ukraina
om det ska bli ett avtal om fred.
De vill att USA hjälper
till med det skyddet.
Samtidigt fortsätter
Ryssland kriga mot Ukraina.
Natten mot måndag var det
stora attacker från luften
mot staden Charkiv.
Fyra människor dog
och många fler blev skadade.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2025
Det är inte så att Trump vill ge mark till Putin. Han vill inte, men marken är tagen av Ryssland – med våld. Zelenskij vill kämpa vidare och få marken tillbaka – med våld. Då blir det inte fred. Just nu ser det ut att resan till US handlar mer om vem som ska betala pengar för det. USA vill inte och Europa har inte så mycket pengar.
Vad ska man säga .. om Ukraina skulle lyssna på Ryssland och glömma att vara med på NATO och hota Ryssland genom att NATO skulle lägga deras vapen på Rysslands gränser, skulle vi inte ha detta krig. Och nu säger Trump att Ukraina inte ska vara med på NATO. Tack Gud och Grattis att USA är övertygad. Hoppas det blir fred igen. Det räcker med krig
Vilken skam att terroristen putin fick den röda mattan utrullad – man borde ha arresterad honom i stället! 😠
2 dumma personer är de tycker jag
OM krigare Putin, inte vill, vad finns att göra?Han tycker tydligen det enda rätta är att invadera och sätta igång ett regelrätt Krig, mot det lilla landet, som är hans granne… ??? 😪Han är i motvind, så Europa och många
