Världen
Det kommer rök efter att Israel har bombat med sina flygplan i området Gaza. Foto: AP/TT
Fler attacker mot Gaza
Israel fortsätter sitt krig
mot gruppen Hamas
i det palestinska området Gaza.
På natten mellan måndag
och tisdag bombade Israels militärer
Gaza stad från luften.
– Det kommer bomber hela tiden.
Vi kan höra skriken från människor
som är fast under bombade hus.
Det säger vittnet Ahmad Ghazal
till nyhetsbyrån AFP.
Han är en av hundra tusentals
människor i staden.
Israels soldater planerar också
att gå in med vapen och stridsvagnar
och ta över Gaza stad.
Det skriver flera tidningar.
Gruppen Hamas har fångar från Israel,
gisslan, inne i Gaza.
Familjer till fångarna
vill inte att Israel ska bomba
och gå in med soldater i Gaza.
Flera politiker och militärer
i Israel tycker likadant.
De tycker att Israels regering
i stället borde prata med Hamas.
8 SIDOR/TT
16 september 2025
håller med
Hur många fler vill Natanjahu döda för att tillfredställa sin blodtörst? Alla. Låt oss kalla det en liten demokratisk genocide gjort av världens mest moraliska armen. Annars är du antisemitisk antizionist.
Alla ser det, ingen säger det: Gisslantagandet var ett välkommet tillfälle för Netanyahu. Det finns ingen annan förklaring till folkmordet. Annars skulle diplomaterna ha varit utplacerade för länge sedan. Till det Heliga Landets ära.
Hamas har allas blod på sina händer. Ingen annan är skyldig, men de som stödjer terrorister är terrorister själva.
Israel vill inte ha fred.