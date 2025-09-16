Fler attacker mot Gaza

Israel fortsätter sitt krig

mot gruppen Hamas

i det palestinska området Gaza.

På natten mellan måndag

och tisdag bombade Israels militärer

Gaza stad från luften.

– Det kommer bomber hela tiden.

Vi kan höra skriken från människor

som är fast under bombade hus.

Det säger vittnet Ahmad Ghazal

till nyhetsbyrån AFP.

Han är en av hundra tusentals

människor i staden.

Israels soldater planerar också

att gå in med vapen och stridsvagnar

och ta över Gaza stad.

Det skriver flera tidningar.

Gruppen Hamas har fångar från Israel,

gisslan, inne i Gaza.

Familjer till fångarna

vill inte att Israel ska bomba

och gå in med soldater i Gaza.

Flera politiker och militärer

i Israel tycker likadant.

De tycker att Israels regering

i stället borde prata med Hamas.

8 SIDOR/TT