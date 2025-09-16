Världen

Långt borta i bilden syns en stad. Många av husen är förstörda. Stora moln av rök stiger upp i luften.

Det kommer rök efter att Israel har bombat med sina flygplan i området Gaza. Foto: AP/TT

Fler attacker mot Gaza

Israel fortsätter sitt krig
mot gruppen Hamas
i det palestinska området Gaza.
På natten mellan måndag
och tisdag bombade Israels militärer
Gaza stad från luften.

– Det kommer bomber hela tiden.
Vi kan höra skriken från människor
som är fast under bombade hus.

Det säger vittnet Ahmad Ghazal
till nyhetsbyrån AFP.

Han är en av hundra tusentals
människor i staden.

Israels soldater planerar också
att gå in med vapen och stridsvagnar
och ta över Gaza stad.
Det skriver flera tidningar.

Gruppen Hamas har fångar från Israel,
gisslan, inne i Gaza.
Familjer till fångarna
vill inte att Israel ska bomba
och gå in med soldater i Gaza.

Flera politiker och militärer
i Israel tycker likadant.
De tycker att Israels regering
i stället borde prata med Hamas.

8 SIDOR/TT

16 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. poop skriver:
    16 september, 2025 kl. 11:18

    håller med

    Svara
  2. Sofia skriver:
    16 september, 2025 kl. 11:40

    Hur många fler vill Natanjahu döda för att tillfredställa sin blodtörst? Alla. Låt oss kalla det en liten demokratisk genocide gjort av världens mest moraliska armen. Annars är du antisemitisk antizionist.

    Svara
  3. Hubert Berghaus skriver:
    16 september, 2025 kl. 12:52

    Alla ser det, ingen säger det: Gisslantagandet var ett välkommet tillfälle för Netanyahu. Det finns ingen annan förklaring till folkmordet. Annars skulle diplomaterna ha varit utplacerade för länge sedan. Till det Heliga Landets ära.

    Svara
  4. Olof skriver:
    16 september, 2025 kl. 18:31

    Hamas har allas blod på sina händer. Ingen annan är skyldig, men de som stödjer terrorister är terrorister själva.

    Svara
  5. . skriver:
    16 september, 2025 kl. 21:22

    Israel vill inte ha fred.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar