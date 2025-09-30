Världen
Bilder på barn som har dödats i Gaza under kriget. Bilderna finns på ett torg i Istanbul i Turkiet. Foto: Emrah Gurel/AP/TT
Barn skjuts i Gaza säger läkare
Israel krigar i det
palestinska området Gaza.
Israel säger att de krigar
mot gruppen Hamas.
Under kriget har läkare
och sjuksköterskor
från andra länder varit i Gaza
och arbetat på sjukhusen.
Flera av dem säger
att de har sett barn som har
blivit skjutna i huvudet.
Det berättar de för
Sveriges Radios program
P3 Nyheter dokumentär.
Programmet har pratat med
50 läkare och sjuksköterskor.
Mer än hälften av dem
säger att de har sett barn
som har blivit skjutna i huvudet.
En av dem som blev skjuten
var bebisen Mostafa.
Han sköts när han ammade
i sin mammas famn.
Skottet kom från en drönare
från Israels militärer.
Då var Mostafa
bara nio dagar gammal.
Mostafa överlevde skottet och bor
i dag i Italien med sin familj.
Det är extra viktigt
att skydda barn i krig.
Det säger krigets lagar.
En rapport som Förenta Nationerna, FN,
har beställt säger att Israel
gör folkmord på palestinier i Gaza.
I rapporten står det att barn i Gaza
har skjutits i huvudet
av Israels militärer.
Israel har sagt
att rapporten har fel.
8 SIDOR/TT
30 september 2025
