Barn skjuts i Gaza säger läkare

Israel krigar i det

palestinska området Gaza.

Israel säger att de krigar

mot gruppen Hamas.

Under kriget har läkare

och sjuksköterskor

från andra länder varit i Gaza

och arbetat på sjukhusen.

Flera av dem säger

att de har sett barn som har

blivit skjutna i huvudet.

Det berättar de för

Sveriges Radios program

P3 Nyheter dokumentär.

Programmet har pratat med

50 läkare och sjuksköterskor.

Mer än hälften av dem

säger att de har sett barn

som har blivit skjutna i huvudet.

En av dem som blev skjuten

var bebisen Mostafa.

Han sköts när han ammade

i sin mammas famn.

Skottet kom från en drönare

från Israels militärer.

Då var Mostafa

bara nio dagar gammal.

Mostafa överlevde skottet och bor

i dag i Italien med sin familj.

Det är extra viktigt

att skydda barn i krig.

Det säger krigets lagar.

En rapport som Förenta Nationerna, FN,

har beställt säger att Israel

gör folkmord på palestinier i Gaza.

I rapporten står det att barn i Gaza

har skjutits i huvudet

av Israels militärer.

Israel har sagt

att rapporten har fel.

8 SIDOR/TT

Sveriges Radio om barnen som skjuts