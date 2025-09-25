Båtar till Gaza får skydd

Flera båtar är på väg

över Medelhavet mot det

palestinska området Gaza.

Personerna på båtarna

vill hjälpa folket i Gaza.

På en av båtarna finns

Greta Thunberg från Sverige.

Det är gruppen GSF

som ordnar båtarna.

Natten mot torsdag

ska flera av båtarna

ha blivit attackerade av drönare.

Minst tre av båtarna

blev skadade.

Det säger GSF.

Nu ska båtar med militärer

från länderna

Spanien och Italien

skydda GSFs båtar.

Det är inte känt

var drönarna kom ifrån.

Förutom Greta Thunberg

finns fler andra svenskar

på båten.

Bland andra politikern

Lorena Delgado Varas

som nyligen lämnade

Vänsterpartiet.

Det är farligt att åka till Gaza.

Det säger Sveriges

utrikesdepartement, UD.

I tio år har de

varnat folk för att åka dit.

Sverige kan inte hjälpa båtarna

om något händer, säger UD.

8 SIDOR/TT