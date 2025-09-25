Världen

Ungefär tio personer står på båten. Palestinas flagga hänger i masten.

En av gruppen GSFs båtar. Bilden är från tidigare i September. Foto: Sebastiano Diamante/AP/TT

Båtar till Gaza får skydd

Flera båtar är på väg
över Medelhavet mot det
palestinska området Gaza.
Personerna på båtarna
vill hjälpa folket i Gaza.

På en av båtarna finns
Greta Thunberg från Sverige.
Det är gruppen GSF
som ordnar båtarna.

Natten mot torsdag
ska flera av båtarna
ha blivit attackerade av drönare.
Minst tre av båtarna
blev skadade.
Det säger GSF.

Nu ska båtar med militärer
från länderna
Spanien och Italien
skydda GSFs båtar.

Det är inte känt
var drönarna kom ifrån.

Förutom Greta Thunberg
finns fler andra svenskar
på båten.
Bland andra politikern
Lorena Delgado Varas
som nyligen lämnade
Vänsterpartiet.

Det är farligt att åka till Gaza.
Det säger Sveriges
utrikesdepartement, UD.
I tio år har de
varnat folk för att åka dit.

Sverige kan inte hjälpa båtarna
om något händer, säger UD.

8 SIDOR/TT

25 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Has skriver:
    25 september, 2025 kl. 10:09

    Bra Spanien och Italien

    Svara
  2. Birgit Jansson skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:52

    Jag fattar inte varför Greta försöker ta sig in i Gaza. Vad tror hon kommer hända om hon kommer dit? Visst jag fattar om man vill hjälpa men vad kan hon göra? Hon sätter sig själv bara i fara när hon försöker komma in dit. 😤😤

    Svara
  3. bib skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:53

    greta är hetast, tenk om greta blir sprengd och dör. då jag blir lesen och vil inte leva lengre😭

    Svara
  4. bib skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:57

    til birgit, jag gilar at non ser miljon ock redar den, annars vi koma dö har på jord

    Svara
  5. bib skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:59

    sluta nu!

    Svara
  6. Hallåa skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:49

    Sverige kan inte hjälpa båtarna 😡😡 nej det har vi förstått,dom gör inte något,som vanligt med händerna i fickorna,!!!! Men Greta hon är värd all respekt ❤️‍🩹🌟❤️och Italien gratzie mille,så fint

    Svara
  7. Hallåa skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:52

    Och Tack Spanien 🌟❤️🤩

    Svara
