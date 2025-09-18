De flydde från Gaza stad

Det är krig i det

palestinska området Gaza.

Många tusen människor

flyr från kriget.

Maysaa al-Khodary

och hennes tre söner

har flytt tre gånger

sedan kriget i Gaza började.

Israel säger att de

ska ta kontroll

över Gazas största stad.

Den heter Gaza city

eller Gaza stad.

Maysaa al-Khodary

och hennes familj

var i Gaza stad.

De hörde bomberna

komma närmare.

De bestämde sig

för att fly igen.

Den yngsta sonen Omar

var helt tyst under flykten.

Han såg hur bomberna

hade förstört staden.

När de kom fram

till ett nytt hus

började han gråta.

– Vem ska jag leka med nu?

frågade Omar som är fyra år.

I Gaza stad bodde

familjen med släktingar.

Då lekte han med en kusin.

Men släktingarna kunde inte fly.

Familjen vet inte

hur länge de är säkra

i det nya huset.

Kanske kommer

bomberna dit också.

– Det blir svårare

och svårare att fly,

säger Maysaa al-Khodary.

Barnen kan inte

längre gå i skolan.

Nästan alla skolor

i Gaza är förstörda,

säger Förenta Nationerna, FN.

8 SIDOR/TT