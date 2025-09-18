Världen
Maysaa al-Khodary och hennes söner flyr i Gaza. Foto: Privat och Abdel Kareem Hana/AP/TT
Den sista bilden Maysaa al-Khodary tog av Gaza stad när hon flydde därifrån. Foto: Maysaa al-Khodary
Här är familjens nya hem efter flykten från Gaza stad. Foto: Maysaa al-Khodary
De flydde från Gaza stad
Det är krig i det
palestinska området Gaza.
Många tusen människor
flyr från kriget.
Maysaa al-Khodary
och hennes tre söner
har flytt tre gånger
sedan kriget i Gaza började.
Israel säger att de
ska ta kontroll
över Gazas största stad.
Den heter Gaza city
eller Gaza stad.
Maysaa al-Khodary
och hennes familj
var i Gaza stad.
De hörde bomberna
komma närmare.
De bestämde sig
för att fly igen.
Den yngsta sonen Omar
var helt tyst under flykten.
Han såg hur bomberna
hade förstört staden.
När de kom fram
till ett nytt hus
började han gråta.
– Vem ska jag leka med nu?
frågade Omar som är fyra år.
I Gaza stad bodde
familjen med släktingar.
Då lekte han med en kusin.
Men släktingarna kunde inte fly.
Familjen vet inte
hur länge de är säkra
i det nya huset.
Kanske kommer
bomberna dit också.
– Det blir svårare
och svårare att fly,
säger Maysaa al-Khodary.
Barnen kan inte
längre gå i skolan.
Nästan alla skolor
i Gaza är förstörda,
säger Förenta Nationerna, FN.
Kriget i Gaza
- Sedan kriget började
den 7 oktober år 2023
har över 65 tusen människor
blivit dödade i området Gaza.
Över 165 tusen personer
har blivit skadade.
Det säger myndigheterna i Gaza
som styrs av gruppen Hamas.
- EU, USA och andra länder
säger att Hamas är terrorister.
- Flera organisationer,
experter och forskare
säger att Israels krig
i Gaza är folkmord.
- Israel säger att det är fel.
Israel säger att de inte gör folkmord.
- Folkmord är ett allvarligt brott
mot internationella lagar.
- Folkmord är att försöka döda
en hel grupp eller delar av människor.
- I Gaza bor palestinier.
18 september 2025
