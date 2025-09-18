Världen

    Maysaa al-Khodary och hennes söner flyr i Gaza.

    Den sista bilden Maysaa al-Khodary tog av Gaza stad när hon flydde därifrån.

    Här är familjens nya hem efter flykten från Gaza stad.

De flydde från Gaza stad

Det är krig i det
palestinska området Gaza.
Många tusen människor
flyr från kriget.

Maysaa al-Khodary
och hennes tre söner
har flytt tre gånger
sedan kriget i Gaza började.

Israel säger att de
ska ta kontroll
över Gazas största stad.
Den heter Gaza city
eller Gaza stad.

Maysaa al-Khodary
och hennes familj
var i Gaza stad.
De hörde bomberna
komma närmare.
De bestämde sig
för att fly igen.

Den yngsta sonen Omar
var helt tyst under flykten.
Han såg hur bomberna
hade förstört staden.

När de kom fram
till ett nytt hus
började han gråta.

– Vem ska jag leka med nu?
frågade Omar som är fyra år.

I Gaza stad bodde
familjen med släktingar.
Då lekte han med en kusin.
Men släktingarna kunde inte fly.

Familjen vet inte
hur länge de är säkra
i det nya huset.
Kanske kommer
bomberna dit också.

– Det blir svårare
och svårare att fly,
säger Maysaa al-Khodary.

Barnen kan inte
längre gå i skolan.
Nästan alla skolor
i Gaza är förstörda,
säger Förenta Nationerna, FN.

8 SIDOR/TT

Kriget i Gaza

  • Sedan kriget började
    den 7 oktober år 2023
    har över 65 tusen människor
    blivit dödade i området Gaza.
    Över 165 tusen personer
    har blivit skadade.
    Det säger myndigheterna i Gaza
    som styrs av gruppen Hamas.
  • EU, USA och andra länder
    säger att Hamas är terrorister.
  • Flera organisationer,
    experter och forskare
    säger att Israels krig
    i Gaza är folkmord.
  • Israel säger att det är fel.
    Israel säger att de inte gör folkmord.
  • Folkmord är ett allvarligt brott
    mot internationella lagar.
  • Folkmord är att försöka döda
    en hel grupp eller delar av människor.
  • I Gaza bor palestinier.

18 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. V skriver:
    18 september, 2025 kl. 10:37

    Så fruktansvärt att detta får pågå.f7nns det ingen som kan göra något åt detta

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    18 september, 2025 kl. 10:41

    Vad synd!!!

    Svara
