Dansk polis på plats vid Köpenhamns flygplats. Foto: Steven Knap/AP/TT
Drönare stoppade flyg i Danmark
Flera drönare flög över Köpenhamns
flygplats Kastrup i Danmark.
Det hände sent på måndag.
Det säger poliserna.
Flygplatsen stoppade alla flyg.
Det var inte säkert att flyga
när drönarna fanns nära.
Det blev stopp i ungefär
fyra timmar.
Det är oklart vem
som styrde drönarna.
Poliserna jobbar med
att undersöka det.
Flygplatsen Gardermoen
i Oslo i Norge
stoppade också alla flygplan.
Det hände också sent
på måndagen.
Även där berodde stoppet
på misstänkta drönare.
Men poliserna i Norge
säger att det inte är säkert
att det verkligen var drönare.
Nu samarbetar myndigheter
i Norge och Danmark
för att se om händelserna
har med varandra att göra.
8 SIDOR/TT
Litet flygplan utan pilot
- En drönare är ett litet flygplan utan pilot.
- Den styrs med fjärrkontroll eller dator.
- Drönare kan störa trafiken på flygplatser.
Därför behöver du tillstånd för
att få flyga drönare nära flygplatser.
- Drönare går att använda till film och foto.
- Militären använder också drönare i krig.
23 september 2025
….poliserna säger att det inte är säkert att det var drönare….
det var en illusion eller ett UFO då. 😂😂😂
Är det Ryssland igen?