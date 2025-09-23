Världen

De står vid ett stängsel och kollar upp mot himlen. Det är mörkt.

Dansk polis på plats vid Köpenhamns flygplats. Foto: Steven Knap/AP/TT

Drönare stoppade flyg i Danmark

Flera drönare flög över Köpenhamns
flygplats Kastrup i Danmark.
Det hände sent på måndag.
Det säger poliserna.

Flygplatsen stoppade alla flyg.
Det var inte säkert att flyga
när drönarna fanns nära.
Det blev stopp i ungefär
fyra timmar.

Det är oklart vem
som styrde drönarna.
Poliserna jobbar med
att undersöka det.

Flygplatsen Gardermoen
i Oslo i Norge
stoppade också alla flygplan.
Det hände också sent
på måndagen.

Även där berodde stoppet
på misstänkta drönare.
Men poliserna i Norge
säger att det inte är säkert
att det verkligen var drönare.

Nu samarbetar myndigheter
i Norge och Danmark
för att se om händelserna
har med varandra att göra.

8 SIDOR/TT

Litet flygplan utan pilot

  • En drönare är ett litet flygplan utan pilot.
  • Den styrs med fjärrkontroll eller dator.
  • Drönare kan störa trafiken på flygplatser.
    Därför behöver du tillstånd för
    att få flyga drönare nära flygplatser.
  • Drönare går att använda till film och foto.
  • Militären använder också drönare i krig.
En drönare i luften. Poliser kan använda drönare för att leta bevis. Foto: Fredrik Sandberg/TT

23 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Sem skriver:
    23 september, 2025 kl. 13:13

    ….poliserna säger att det inte är säkert att det var drönare….
    det var en illusion eller ett UFO då. 😂😂😂

    Svara
  2. Vinne skriver:
    23 september, 2025 kl. 16:57

    Är det Ryssland igen?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar