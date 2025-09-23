Drönare stoppade flyg i Danmark

Flera drönare flög över Köpenhamns

flygplats Kastrup i Danmark.

Det hände sent på måndag.

Det säger poliserna.

Flygplatsen stoppade alla flyg.

Det var inte säkert att flyga

när drönarna fanns nära.

Det blev stopp i ungefär

fyra timmar.

Det är oklart vem

som styrde drönarna.

Poliserna jobbar med

att undersöka det.

Flygplatsen Gardermoen

i Oslo i Norge

stoppade också alla flygplan.

Det hände också sent

på måndagen.



Även där berodde stoppet

på misstänkta drönare.

Men poliserna i Norge

säger att det inte är säkert

att det verkligen var drönare.

Nu samarbetar myndigheter

i Norge och Danmark

för att se om händelserna

har med varandra att göra.

8 SIDOR/TT