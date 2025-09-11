Världen
Eld och rök efter en israelisk attack mot staden Sanaa i Jemen. Foto: AP/TT
Israel attackerade Jemen
Israel har skickat
flygplan och gjort attacker
mot landet Jemen.
Attackerna var mot gruppen Huthi
som krigar i Jemen.
Minst 35 personer dödades,
säger Huthi själva.
I söndags gjorde
gruppen Huthi attacker
med drönare mot Israel.
Huthi har stöd av Iran.
I tisdags gjorde Israel
en attack mot Qatar.
Israels militärer försökte
döda folk i gruppen Hamas.
Många ledare har sagt
att det var fel att attackera Qatar.
Men Israels ledare tycker
att det är rätt eftersom folk
från Hamas finns i Qatar.
Hamas och Israel
krigar i området Gaza.
Nu är Qatars ledare al-Thani
arg på Israels ledare Netanyahu.
al-Thani säger att Netanyahu
måste till en domstol.
Domstolen ICC
har sagt att Netanyahu
är misstänkt för brott.
8 SIDOR/TT
11 september 2025
Det blir katastrof! Hela område vill går till krig på grund av Israel!!!
israel måste sluta hela området går till krig på grund av de
isreal måste sluya
dom måste sluta!!!
De skriver Israel precision bombar hamas, houtis osv. Men bilder visar bomb i städer med höga hus. De skriver aldrig Israel dödade 60 oskyldiga grannar. Som bara befann sig på fel plats i fel tid.
Qatar har US militära baser och betalar dyrt USA för ”air defence”. Den tydligen stängdes temporärt. Det borde EU fundera på, då vi köper vapensystem från USA som USA kan stänga när det passar dem. Vi tycker inte om Trump, men efter honom kan det komma nån även värre.
israhel måste sluta
Jag tycker inte att Israel ska gå in i andra oskyldiga länder.
Hela området dras in i krig på grund av Hamas och deras anhängare!
De dras in krig eftersom Israel bombar dem.
Israel vill ta över hela regionen, men de kommer att begrava den drömmen
Jag skyller på Hamas!