Israel attackerade Jemen

Israel har skickat

flygplan och gjort attacker

mot landet Jemen.

Attackerna var mot gruppen Huthi

som krigar i Jemen.

Minst 35 personer dödades,

säger Huthi själva.

I söndags gjorde

gruppen Huthi attacker

med drönare mot Israel.

Huthi har stöd av Iran.

I tisdags gjorde Israel

en attack mot Qatar.

Israels militärer försökte

döda folk i gruppen Hamas.

Många ledare har sagt

att det var fel att attackera Qatar.

Men Israels ledare tycker

att det är rätt eftersom folk

från Hamas finns i Qatar.

Hamas och Israel

krigar i området Gaza.

Nu är Qatars ledare al-Thani

arg på Israels ledare Netanyahu.

al-Thani säger att Netanyahu

måste till en domstol.

Domstolen ICC

har sagt att Netanyahu

är misstänkt för brott.

