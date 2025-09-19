Världen
Några av båtarna som åker mot Gaza. Foto: AP/TT
Kritik mot båtar till Gaza
Flera båtar är på väg
över Medelhavet mot det
palestinska området Gaza.
Personerna på båtarna
vill hjälpa folket i Gaza.
Det är krig i Gaza.
Israel krigar där
mot gruppen Hamas.
På en av båtarna finns
Greta Thunberg från Sverige.
Det är gruppen GSF
som ordnar båtarna.
Men nu får gruppen kritik.
Det har blivit känt att personer
i GSF har haft möten med
personer från gruppen Hamas
och andra grupper.
Många länder säger
att Hamas och de andra
grupperna är terrorister.
Det finns bilder från
i somras som visar möten.
Israel säger nu att GSF
samarbetar med terrorister.
19 september 2025
