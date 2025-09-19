Kritik mot båtar till Gaza

Flera båtar är på väg

över Medelhavet mot det

palestinska området Gaza.

Personerna på båtarna

vill hjälpa folket i Gaza.

Det är krig i Gaza.

Israel krigar där

mot gruppen Hamas.

På en av båtarna finns

Greta Thunberg från Sverige.

Det är gruppen GSF

som ordnar båtarna.

Men nu får gruppen kritik.

Det har blivit känt att personer

i GSF har haft möten med

personer från gruppen Hamas

och andra grupper.

Många länder säger

att Hamas och de andra

grupperna är terrorister.

Det finns bilder från

i somras som visar möten.

Israel säger nu att GSF

samarbetar med terrorister.

8 SIDOR/TT