Många attacker i Gaza
Människor fortsätter att dödas
varje dag i det palestinska
området Gaza.
Israel har bombat fler än 170
platser under ett dygn.
Bland de döda finns flera barn.
Det säger Gazas myndigheter
som kontrolleras
av gruppen Hamas.
Israel säger att de dödat flera
från Hamas och förstört
ett av deras lager för vapen.
Flera hundra tusen palestinier
har flytt från Gaza stad
där Israel bombar som mest.
Men många kan inte
eller vill inte fly därifrån.
De vill inte lämna sina hem.
Palestiniernas president
Mahmud Abbas
pratade via video på FNs
stora möte den här veckan.
Han fick inte tillstånd
att resa till USA.
Flera länder har kritiserat det.
Abbas anklagade Israel
för brottet folkmord på palestinier.
Det gör också flera andra
organisationer och experter.
Abbas sa att palestinierna
inte kommer att lämna sitt land.
Han sa att Hamas inte har en
plats i Gaza efter kriget.
Han sa också att det
palestinska folket tycker
att Hamas gjorde fel
när de attackerade Israel
den 7 oktober år 2023.
Kriget i Gaza
- Israel började med stora attacker
mot det palestinska området
Gaza efter den 7 oktober år 2023.
- Det var efter att gruppen Hamas
som styr i Gaza attackerat
och dödat människor i Israel.
- Hamas tog också människor
till fånga, gisslan.
Några av dem är kvar i Gaza.
Många av dem har dött.
- Sedan kriget började har
över 60 tusen människor
dött i Gaza.
Det säger Gazas myndigheter.
26 september 2025
