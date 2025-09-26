Många attacker i Gaza

Människor fortsätter att dödas

varje dag i det palestinska

området Gaza.

Israel har bombat fler än 170

platser under ett dygn.

Bland de döda finns flera barn.

Det säger Gazas myndigheter

som kontrolleras

av gruppen Hamas.

Israel säger att de dödat flera

från Hamas och förstört

ett av deras lager för vapen.

Flera hundra tusen palestinier

har flytt från Gaza stad

där Israel bombar som mest.

Men många kan inte

eller vill inte fly därifrån.

De vill inte lämna sina hem.

Palestiniernas president

Mahmud Abbas

pratade via video på FNs

stora möte den här veckan.

Han fick inte tillstånd

att resa till USA.

Flera länder har kritiserat det.

Abbas anklagade Israel

för brottet folkmord på palestinier.

Det gör också flera andra

organisationer och experter.

Abbas sa att palestinierna

inte kommer att lämna sitt land.

Han sa att Hamas inte har en

plats i Gaza efter kriget.

Han sa också att det

palestinska folket tycker

att Hamas gjorde fel

när de attackerade Israel

den 7 oktober år 2023.

8 SIDOR/TT