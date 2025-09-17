Världen
Palestinier flyr Gaza stad. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Många tvingas fly Gaza stad
Israel ska ta kontroll över Gaza stad.
Det säger Israels ledare
Benjamin Netanyahu.
Israels militärer har därför
ökat sina attacker mot staden.
Netanyahu säger att det är ett sätt
att sluta kriget mot
gruppen Hamas som styr i Gaza.
Men många experter, forskare
och organisationer
säger att Israels krig i Gaza
är ett folkmord på palestinier.
Över 20 organisationer
som jobbar med vård
och mänskliga rättigheter
kräver att andra länders regeringar
stoppar Israel.
Tusentals människor
i Gaza stad tvingas nu fly.
På onsdagen öppnade Israel
en ny väg för palestinier att fly på.
Den ska vara öppen
fram till fredag.
Samtidigt är 26 tusen barn
i Gaza svårt sjuka av svält.
Över 10 tusen av dem
finns i Gaza stad.
Det säger Förenta Nationerna, FN.
– Ingen lyssnar på våra varningar
om palestiniernas lidande.
Vi har sett det med egna ögon.
Samtidigt kan tusentals människor
fortfarande dö i Gaza.
Det skriver flera organisationer.
Några av dem är Läkare utan gränser,
Rädda barnen och Oxfam.
Kriget i Gaza
- Israel började sina stora attacker
mot Gaza för ungefär två år sedan.
Det var efter att gruppen Hamas
som styr i Gaza
gjorde en attack mot Israel.
Över 1 200 människor dödades.
Fler än 200 togs som fångar, gisslan.
- Israels krig handlade först om
att försvara sig mot Hamas.
Men sedan blev kriget
ett folkmord mot människor i Gaza,
säger nu flera forskare
och andra experter.
- Israels militärer har skadat
eller dödat över 50 tusen barn i Gaza
sedan kriget började, säger forskarna.
17 september 2025
