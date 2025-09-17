Många tvingas fly Gaza stad

Israel ska ta kontroll över Gaza stad.

Det säger Israels ledare

Benjamin Netanyahu.

Israels militärer har därför

ökat sina attacker mot staden.

Netanyahu säger att det är ett sätt

att sluta kriget mot

gruppen Hamas som styr i Gaza.

Men många experter, forskare

och organisationer

säger att Israels krig i Gaza

är ett folkmord på palestinier.

Över 20 organisationer

som jobbar med vård

och mänskliga rättigheter

kräver att andra länders regeringar

stoppar Israel.

Tusentals människor

i Gaza stad tvingas nu fly.

På onsdagen öppnade Israel

en ny väg för palestinier att fly på.

Den ska vara öppen

fram till fredag.

Samtidigt är 26 tusen barn

i Gaza svårt sjuka av svält.

Över 10 tusen av dem

finns i Gaza stad.

Det säger Förenta Nationerna, FN.

– Ingen lyssnar på våra varningar

om palestiniernas lidande.

Vi har sett det med egna ögon.

Samtidigt kan tusentals människor

fortfarande dö i Gaza.

Det skriver flera organisationer.

Några av dem är Läkare utan gränser,

Rädda barnen och Oxfam.

