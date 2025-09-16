Minst 50 dödade i Haiti

Det är kris i Haiti.

Gäng med brottslingar

har kontroll över

stora delar av landet.

Ett gäng gjorde nyligen

en attack mot vanliga människor

i staden Laboderie.

Den ligger norr om Haitis

huvudstad Port-au-Prince.

– Gänget mördade fler än 50 personer.

De tände eld på flera hus.

Det säger organisationen RNDDH.

De jobbar med mänskliga

rättigheter i landet.

Några människor

lyckades fly från attacken.

Men många saknas fortfarande.

8 SIDOR/TT