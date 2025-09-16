Världen

De har vapen och står vid en mur.

Poliser som jobbar med att stoppa gängen. Bilden är från i februari i år. Foto: AP/TT

Minst 50 dödade i Haiti

Det är kris i Haiti.
Gäng med brottslingar
har kontroll över
stora delar av landet.

Ett gäng gjorde nyligen
en attack mot vanliga människor
i staden Laboderie.
Den ligger norr om Haitis
huvudstad Port-au-Prince.

– Gänget mördade fler än 50 personer.
De tände eld på flera hus.

Det säger organisationen RNDDH.
De jobbar med mänskliga
rättigheter i landet.

Några människor
lyckades fly från attacken.
Men många saknas fortfarande.

8 SIDOR/TT

Gängen i Haiti

  • Gängen blev starkare år 2021.
  • Det var efter mordet
    på president Jovenel Moïse.
  • Staten blev svag och poliserna
    fick svårt att styra.
  • Gängen tog då kontroll
    över vägar och städer.
  • Gängen styr ofta med hot,
    våld och kidnappningar.
Ett barn med en mask över ansiktet håller i ett vapen. Ett barn med vapen som jobbar med gängen i Haiti. Foto: AP/TT

16 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. b skriver:
    16 september, 2025 kl. 12:11

    svart man då är du på fel sida🙂🙂

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar