Världen
Poliser som jobbar med att stoppa gängen. Bilden är från i februari i år. Foto: AP/TT
Minst 50 dödade i Haiti
Det är kris i Haiti.
Gäng med brottslingar
har kontroll över
stora delar av landet.
Ett gäng gjorde nyligen
en attack mot vanliga människor
i staden Laboderie.
Den ligger norr om Haitis
huvudstad Port-au-Prince.
– Gänget mördade fler än 50 personer.
De tände eld på flera hus.
Det säger organisationen RNDDH.
De jobbar med mänskliga
rättigheter i landet.
Några människor
lyckades fly från attacken.
Men många saknas fortfarande.
8 SIDOR/TT
Gängen i Haiti
- Gängen blev starkare år 2021.
- Det var efter mordet
på president Jovenel Moïse.
- Staten blev svag och poliserna
fick svårt att styra.
- Gängen tog då kontroll
över vägar och städer.
- Gängen styr ofta med hot,
våld och kidnappningar.
Ett barn med vapen som jobbar med gängen i Haiti. Foto: AP/TT
16 september 2025
svart man då är du på fel sida🙂🙂