Människor i Jamaica rensar efter stormen Melissa. Foto: Matias Delacroix/AP/TT
50 döda i stormen
En kraftig storm har
blåst in över flera öar
i Karibiska havet.
Det var bland annat över
öarna Kuba, Jamaica, Haiti
och Dominikanska republiken.
Flera tusen människor
har tvingats fly från sina hem
för att söka skydd från stormen.
På Jamaica och Haiti
har minst 50 människor dött.
Många saknas också fortfarande.
Stormen är en orkan.
Den har fått namnet Melissa.
Det är den värsta stormen
på mycket länge i området.
Som mest blåste vindarna
i 83 meter i sekunden.
Det säger myndigheter i USA.
8 SIDOR/TT
31 oktober 2025
HEMSK!!!😢
Hemskt