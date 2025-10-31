50 döda i stormen

En kraftig storm har

blåst in över flera öar

i Karibiska havet.

Det var bland annat över

öarna Kuba, Jamaica, Haiti

och Dominikanska republiken.

Flera tusen människor

har tvingats fly från sina hem

för att söka skydd från stormen.

På Jamaica och Haiti

har minst 50 människor dött.

Många saknas också fortfarande.

Stormen är en orkan.

Den har fått namnet Melissa.

Det är den värsta stormen

på mycket länge i området.

Som mest blåste vindarna

i 83 meter i sekunden.

Det säger myndigheter i USA.

