Protest stoppade cyklar

Det har länge varit

protester i Spanien

mot Israels krig

i det palestinska området Gaza.

Den senaste tiden

har det varit en viktig tävling

för cykel i Spanien.

Tävlingen heter Spanien runt.

Då har folk protesterat

mot att ett lag från Israel

får vara med i tävlingen.

I söndags var tävlingens sista dag.

Då protesterade över

hundra tusen människor

i staden Madrid.

Det gjorde att tävlingen

blev stoppad.

Spaniens ledare Pedro Sánchez

tycker att det är bra att folk

protesterar mot Israels krig.

Hans motståndare

i politiken tycker att det

är fel att han säger så.

De säger att han

hjälpte till att stoppa

den viktiga tävlingen.

8 SIDOR/TT