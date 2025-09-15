Världen

Några personer cyklar på en gata. Bredvid står många människor och protesterar. De har flaggor för Palestina.

Folk protesterar vid en tävling för cyklar i Spanien. Foto: AP/TT

Protest stoppade cyklar

Det har länge varit
protester i Spanien
mot Israels krig
i det palestinska området Gaza.

Den senaste tiden
har det varit en viktig tävling
för cykel i Spanien.
Tävlingen heter Spanien runt.
Då har folk protesterat
mot att ett lag från Israel
får vara med i tävlingen.

I söndags var tävlingens sista dag.
Då protesterade över
hundra tusen människor
i staden Madrid.
Det gjorde att tävlingen
blev stoppad.

Spaniens ledare Pedro Sánchez
tycker att det är bra att folk
protesterar mot Israels krig.

Hans motståndare
i politiken tycker att det
är fel att han säger så.
De säger att han
hjälpte till att stoppa
den viktiga tävlingen.

8 SIDOR/TT

15 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    15 september, 2025 kl. 10:33

    Vad synd!!!

    Svara
  2. Darkness skriver:
    15 september, 2025 kl. 11:14

    🤔🙄????

    Svara
  3. naaa skriver:
    15 september, 2025 kl. 11:18

    jaaaaa🙄
    😔

    Svara
  4. Sofia skriver:
    15 september, 2025 kl. 11:20

    Nej. Jag vanligtvis stödjer pro Gaza demonstranter, men detta förstörde för alla andra. Man kunde ju bara gripa israeliska cyklister, de är ju enligt lag alla IDF soldater i aktiv krig.

    Svara
