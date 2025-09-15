Världen
Folk protesterar vid en tävling för cyklar i Spanien. Foto: AP/TT
Protest stoppade cyklar
Det har länge varit
protester i Spanien
mot Israels krig
i det palestinska området Gaza.
Den senaste tiden
har det varit en viktig tävling
för cykel i Spanien.
Tävlingen heter Spanien runt.
Då har folk protesterat
mot att ett lag från Israel
får vara med i tävlingen.
I söndags var tävlingens sista dag.
Då protesterade över
hundra tusen människor
i staden Madrid.
Det gjorde att tävlingen
blev stoppad.
Spaniens ledare Pedro Sánchez
tycker att det är bra att folk
protesterar mot Israels krig.
Hans motståndare
i politiken tycker att det
är fel att han säger så.
De säger att han
hjälpte till att stoppa
den viktiga tävlingen.
15 september 2025
Nej. Jag vanligtvis stödjer pro Gaza demonstranter, men detta förstörde för alla andra. Man kunde ju bara gripa israeliska cyklister, de är ju enligt lag alla IDF soldater i aktiv krig.