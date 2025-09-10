Världen
Det brinner vid regeringens hus i staden Katmandu i Nepal. Foto: AP/TT
Stora protester i Nepal
Det är stora protester
i landet Nepal i Asien.
I måndags brann regeringens hus
i huvudstaden Katmandu.
Protesterna har gjort
att landets regering
har tvingats att sluta.
Minst 19 personer har dött.
Det hände när poliserna sköt
mot studenter som protesterade.
Flera poliser har
också blivit skadade.
Nyligen sa regeringen
att de skulle förbjuda
vissa sociala medier.
Det gällde till exempel
Facebook och X.
Protesterna började
efter det beslutet.
Men många människor
var redan tidigare arga
på landets politiker.
Nepal har haft det svårt
med ekonomin sedan tiden
med viruset corona.
Många människor är fattiga
medan politikernas
familjer är rika.
8 SIDOR/TT
10 september 2025
Astrologer förutspådde många politikers fall. Jag hörde Japans premierminister också avgick, några i franska toppen, England kämpar motvind. I Tyskland plötsligt 16 politiker bara dog. Folk tycker inte om att bli fattiga medan eliten skor sig på deras bekostnad, men våld är så förkastligt, på alla sidor.
0mg😮😮😮😮😮😮😮😮