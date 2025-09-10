Stora protester i Nepal

Det är stora protester

i landet Nepal i Asien.

I måndags brann regeringens hus

i huvudstaden Katmandu.

Protesterna har gjort

att landets regering

har tvingats att sluta.

Minst 19 personer har dött.

Det hände när poliserna sköt

mot studenter som protesterade.

Flera poliser har

också blivit skadade.

Nyligen sa regeringen

att de skulle förbjuda

vissa sociala medier.

Det gällde till exempel

Facebook och X.

Protesterna började

efter det beslutet.

Men många människor

var redan tidigare arga

på landets politiker.

Nepal har haft det svårt

med ekonomin sedan tiden

med viruset corona.

Många människor är fattiga

medan politikernas

familjer är rika.

