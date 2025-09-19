Världen

En skog brinner kraftigt.

Skogsbrand i Spanien i somras. Foto: AP/TT

Stora utsläpp från bränder

I somras var det
flera stora skogsbränder
i södra Europa.
Det brann mycket i Spanien
och Portugal, bland annat.

Skogsbränder släpper ut mycket gas
som värmer upp klimatet.

I år har det varit
rekord i sådana utsläpp.
Det säger EU som mäter
gaserna varje år.

Det är de största
utsläppen från bränder
sedan EU började mäta utsläpp.
Det var för 23 år sedan.

När klimatet värms upp
blir oväder vanligare
och svårare.
Det kan bli fler kraftiga regn,
översvämningar och torka,
till exempel.

Utsläpp som värmer upp klimatet
kommer också från fabriker,
bilar, flyg och annat.

8 Sidors texter om klimatet

19 september 2025

  1. (???) skriver:
    19 september, 2025 kl. 09:53

    oh no..😔

  2. Bert skriver:
    19 september, 2025 kl. 09:58

    😢😢😢

  3. Mu skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:20

    Jag tror Utsläpp från krig är det största. Hur mycket båtar och flyg plan utsläpp gas även om en båt hade bombat allt benzin eller diesel går till havet som dödar fiskar och allt.

  4. MatteLatte skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:46

    😢

  5. Sofia skriver:
    19 september, 2025 kl. 12:03

    Jag håller med Mu. Krig borde klimatcertificeras. Bara el drivna stridsvagnar och jas plan och andra måste betala koldioxid skatt. Inga bombningar av oljedepåer m.m. Ammunition och artilleri helt utan tunga metaller kan svanmärkas.

  6. Försvarsmakten skriver:
    19 september, 2025 kl. 13:19

    Dom borde göra något,

    Sämst Spanien😤

