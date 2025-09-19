Stora utsläpp från bränder

I somras var det

flera stora skogsbränder

i södra Europa.

Det brann mycket i Spanien

och Portugal, bland annat.

Skogsbränder släpper ut mycket gas

som värmer upp klimatet.

I år har det varit

rekord i sådana utsläpp.

Det säger EU som mäter

gaserna varje år.

Det är de största

utsläppen från bränder

sedan EU började mäta utsläpp.

Det var för 23 år sedan.

När klimatet värms upp

blir oväder vanligare

och svårare.

Det kan bli fler kraftiga regn,

översvämningar och torka,

till exempel.

Utsläpp som värmer upp klimatet

kommer också från fabriker,

bilar, flyg och annat.

8 SIDOR/TT

8 Sidors texter om klimatet