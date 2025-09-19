Världen
Skogsbrand i Spanien i somras. Foto: AP/TT
Stora utsläpp från bränder
I somras var det
flera stora skogsbränder
i södra Europa.
Det brann mycket i Spanien
och Portugal, bland annat.
Skogsbränder släpper ut mycket gas
som värmer upp klimatet.
I år har det varit
rekord i sådana utsläpp.
Det säger EU som mäter
gaserna varje år.
Det är de största
utsläppen från bränder
sedan EU började mäta utsläpp.
Det var för 23 år sedan.
När klimatet värms upp
blir oväder vanligare
och svårare.
Det kan bli fler kraftiga regn,
översvämningar och torka,
till exempel.
Utsläpp som värmer upp klimatet
kommer också från fabriker,
bilar, flyg och annat.
8 SIDOR/TT
19 september 2025
