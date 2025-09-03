Världen
Thailands ledare måste sluta
Paetongtarn Shinawatra
har varit ledare för
Thailands regering,
premiärminister.
Nu har en domstol bestämt
att hon måste sluta som ledare.
I somras hade hon
ett hemligt samtal med
ledaren för landet Kambodja.
Samtalet blev känt för folk.
Många tycker att
hon var för snäll mot
Kambodjas ledare.
Thailand och Kambodja
har bråkat länge.
I somras var det strider
vid gränsen i fem dagar
mellan ländernas soldater.
Paetongtarn Shinawatra
säger att hon försökte
ordna fred med
det hemliga samtalet.
Men domstolen säger
att hon svek Thailand.
Därför måste hon sluta.
Nu är Phumtham Wechayachai
ledare i stället.
Han säger att det kan
bli ett nytt val i landet.
Paetongtarn Shinawatra
har en pappa som heter
Thaksin Shinawatra.
Han blev ledare i Thailand år 2001.
Han var den första ledaren
i Thailand som valdes
i ett demokratiskt val.
Han ändrade många saker i landet.
Men han fick sluta
när han blev misstänkt för
att ha fuskat med pengar.
Sedan flydde han från Thailand.
3 september 2025