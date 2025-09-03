Thailands ledare måste sluta

Paetongtarn Shinawatra

har varit ledare för

Thailands regering,

premiärminister.

Nu har en domstol bestämt

att hon måste sluta som ledare.

I somras hade hon

ett hemligt samtal med

ledaren för landet Kambodja.

Samtalet blev känt för folk.

Många tycker att

hon var för snäll mot

Kambodjas ledare.

Thailand och Kambodja

har bråkat länge.

I somras var det strider

vid gränsen i fem dagar

mellan ländernas soldater.

Paetongtarn Shinawatra

säger att hon försökte

ordna fred med

det hemliga samtalet.

Men domstolen säger

att hon svek Thailand.

Därför måste hon sluta.

Nu är Phumtham Wechayachai

ledare i stället.

Han säger att det kan

bli ett nytt val i landet.

Paetongtarn Shinawatra

har en pappa som heter

Thaksin Shinawatra.

Han blev ledare i Thailand år 2001.

Han var den första ledaren

i Thailand som valdes

i ett demokratiskt val.

Han ändrade många saker i landet.

Men han fick sluta

när han blev misstänkt för

att ha fuskat med pengar.

Sedan flydde han från Thailand.

