Världen
Israels ledare Benjamin Netanyahu och USAs president Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP/TT
Trump har en plan för fred
Israel krigar mot gruppen Hamas
i det palestinska området Gaza.
Nu säger USAs president Donald Trump
att han har en plan för fred
mellan Israel och Hamas.
Israels ledare Benjamin Netanyahu
säger ja till Trumps plan.
Hamas har inte
sagt vad de tycker ännu.
Flera länder i världen
tycker att det är bra att USA
försöker få fred.
Här är några av sakerna i Trumps plan:
• Israel och Hamas ska sluta kriga.
• Hamas ska lämna tillbaka sina fångar, gisslan.
Israel ska också lämna tillbaka fångar.
• När gisslan är tillbaka kommer
personer i Hamas att slippa straff,
om de slutar kriga.
• Hamas får inte styra mer i Gaza.
• Gaza ska byggas upp igen.
• Israel får inte ta makten över Gaza.
8 SIDOR/TT
30 september 2025
Igen,hmm tror det när jag ser det🤑😡🤔
FANTASTISK!!! VIVA TRUMP!🥰❤
Bra jobbat Trump men ändå Israel ska ta över Gaza tycker jag .
tf, om de bombar israel igen…
bästa trump
Jag väntar inte något fred som kan komma från de 2 personer som jag ser på bilden. Aldrig
Asså litar inte riktigt på att detta kommer funka, men det är ju förstås bra om det gör det så man kan ju hoppas..
Det är inte en ”fredsplan”, utan i själva verket ett krav på kapitulation, en belöning för att begå folkmord som skulle göra krigsförbrytaren Tony Blair till kolonialguvernör, en grotesk historisk ironi med tanke på Storbritanniens ledande roll i att skapa denna tragedi.
Great job and keep working on making peace otherwise it will be a disaster😍😍😍😍
love
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
TRUMP
Tack Trump, Gud välsigne Israel, och vi ber för folket i Gaza.💙💚
tack så mycket BÄSTA!!1