Trump har en plan för fred

Israel krigar mot gruppen Hamas

i det palestinska området Gaza.

Nu säger USAs president Donald Trump

att han har en plan för fred

mellan Israel och Hamas.

Israels ledare Benjamin Netanyahu

säger ja till Trumps plan.

Hamas har inte

sagt vad de tycker ännu.

Flera länder i världen

tycker att det är bra att USA

försöker få fred.

Här är några av sakerna i Trumps plan:

• Israel och Hamas ska sluta kriga.

• Hamas ska lämna tillbaka sina fångar, gisslan.

Israel ska också lämna tillbaka fångar.

• När gisslan är tillbaka kommer

personer i Hamas att slippa straff,

om de slutar kriga.

• Hamas får inte styra mer i Gaza.

• Gaza ska byggas upp igen.

• Israel får inte ta makten över Gaza.

