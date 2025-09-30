Världen

De skakar hand med varandra.

Israels ledare Benjamin Netanyahu och USAs president Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Trump har en plan för fred

Israel krigar mot gruppen Hamas
i det palestinska området Gaza.
Nu säger USAs president Donald Trump
att han har en plan för fred
mellan Israel och Hamas.

Israels ledare Benjamin Netanyahu
säger ja till Trumps plan.
Hamas har inte
sagt vad de tycker ännu.

Flera länder i världen
tycker att det är bra att USA
försöker få fred.

Här är några av sakerna i Trumps plan:

• Israel och Hamas ska sluta kriga.
• Hamas ska lämna tillbaka sina fångar, gisslan.
Israel ska också lämna tillbaka fångar.
• När gisslan är tillbaka kommer
personer i Hamas att slippa straff,
om de slutar kriga.
• Hamas får inte styra mer i Gaza.
• Gaza ska byggas upp igen.
• Israel får inte ta makten över Gaza.

8 SIDOR/TT

30 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. Hallåa skriver:
    30 september, 2025 kl. 09:41

    Igen,hmm tror det när jag ser det🤑😡🤔

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    30 september, 2025 kl. 09:44

    FANTASTISK!!! VIVA TRUMP!🥰❤

    Svara
  3. Vinne skriver:
    30 september, 2025 kl. 11:38

    Bra jobbat Trump men ändå Israel ska ta över Gaza tycker jag .

    Svara
  4. neymarfrånwish skriver:
    30 september, 2025 kl. 12:03

    tf, om de bombar israel igen…

    Svara
  5. neymarfrånwish skriver:
    30 september, 2025 kl. 12:04

    bästa trump

    Svara
  6. Mu skriver:
    30 september, 2025 kl. 12:58

    Jag väntar inte något fred som kan komma från de 2 personer som jag ser på bilden. Aldrig

    Svara
  7. Potatis skriver:
    30 september, 2025 kl. 13:59

    Asså litar inte riktigt på att detta kommer funka, men det är ju förstås bra om det gör det så man kan ju hoppas..

    Svara
  8. Svensk-American skriver:
    30 september, 2025 kl. 16:57

    Det är inte en ”fredsplan”, utan i själva verket ett krav på kapitulation, en belöning för att begå folkmord som skulle göra krigsförbrytaren Tony Blair till kolonialguvernör, en grotesk historisk ironi med tanke på Storbritanniens ledande roll i att skapa denna tragedi.

    Svara
  9. Iosua Pugna skriver:
    30 september, 2025 kl. 17:50

    Great job and keep working on making peace otherwise it will be a disaster😍😍😍😍

    Svara
  10. Iosua Pugna skriver:
    30 september, 2025 kl. 17:51

    love
    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
    TRUMP

    Svara
  11. Arash skriver:
    30 september, 2025 kl. 18:48

    Tack Trump, Gud välsigne Israel, och vi ber för folket i Gaza.💙💚

    Svara
  12. Bill skriver:
    30 september, 2025 kl. 18:56

    tack så mycket BÄSTA!!1

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar