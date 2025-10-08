Alla är räddade från berget

Nyligen var det ett stort

oväder på berget Mount Everest.

Det blåste och snöade mycket.

Nästan 600 personer

blev fast på 5 000 meters höjd.

Många har jobbat med

att rädda personerna.

Men nu ska alla vara i säkerhet.

Det säger kinesiska tidningar.

Personerna var på väg

till bergets topp.

Det brukar vara fint

väder i området i oktober.

– Jag har aldrig varit

med om ett sådant oväder.

Det säger en av

de räddade personerna

till nyhetssajten BBC.

Mount Everest ligger

i området Tibet mellan

länderna Kina och Nepal.

8 SIDOR/TT