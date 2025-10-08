Världen

Männsikor och hästar på led i ett landskap med mycket snö.

Människor med hästar är på väg upp för att hjälpa de som varit fast på berget. Foto: AP/TT

Alla är räddade från berget

Nyligen var det ett stort
oväder på berget Mount Everest.
Det blåste och snöade mycket.

Nästan 600 personer
blev fast på 5 000 meters höjd.

Många har jobbat med
att rädda personerna.
Men nu ska alla vara i säkerhet.
Det säger kinesiska tidningar.

Personerna var på väg
till bergets topp.
Det brukar vara fint
väder i området i oktober.

– Jag har aldrig varit
med om ett sådant oväder.

Det säger en av
de räddade personerna
till nyhetssajten BBC.

Mount Everest ligger
i området Tibet mellan
länderna Kina och Nepal.

8 SIDOR/TT

8 oktober 2025

2 kommentarer
  1. Alla skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 11:24

    Människor är väl medvetna om att bergsklättring är en farlig verksamhet. Men enligt min mening är det som ett läkemedel. De blir beroende.

  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 14:54

    OMG! VAD BRA!🥰



