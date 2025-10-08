Världen
Människor med hästar är på väg upp för att hjälpa de som varit fast på berget. Foto: AP/TT
Alla är räddade från berget
Nyligen var det ett stort
oväder på berget Mount Everest.
Det blåste och snöade mycket.
Nästan 600 personer
blev fast på 5 000 meters höjd.
Många har jobbat med
att rädda personerna.
Men nu ska alla vara i säkerhet.
Det säger kinesiska tidningar.
Personerna var på väg
till bergets topp.
Det brukar vara fint
väder i området i oktober.
– Jag har aldrig varit
med om ett sådant oväder.
Det säger en av
de räddade personerna
till nyhetssajten BBC.
Mount Everest ligger
i området Tibet mellan
länderna Kina och Nepal.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2025
Människor är väl medvetna om att bergsklättring är en farlig verksamhet. Men enligt min mening är det som ett läkemedel. De blir beroende.
