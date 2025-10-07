Världen
Människor på väg upp för berget Mount Everest. De ska försöka rädda de som sitter fast. Foto: AP/TT
Många fast på Mount Everest
Det är ett stort oväder
på världens högsta berg,
Mount Everest.
Det blåser och snöar mycket.
Många människor är fast
på fem tusen meters höjd.
De var på väg
att klättra mot toppen
när ovädret hände.
Nu kan de inte komma ner.
350 klättrare
har blivit räddade.
Men ungefär 200 är
kvar på berget.
Det säger kinesisk tv.
Mount Everest är nästan
nio tusen meter högt.
Det ligger i området Tibet,
mellan länderna Kina och Nepal.
Varje år försöker många människor
klättra till toppen.
8 SIDOR/TT
7 oktober 2025
oj
Vad kommer de göra 8 sidor
oj oj oj baka
OMG!😮
Vad ska dom där å göra överhuvudtaget?