Världen

Många människor på led i ett snölandskap. Det syns hästar.

Människor på väg upp för berget Mount Everest. De ska försöka rädda de som sitter fast. Foto: AP/TT

Många fast på Mount Everest

Det är ett stort oväder
på världens högsta berg,
Mount Everest.
Det blåser och snöar mycket.

Många människor är fast
på fem tusen meters höjd.
De var på väg
att klättra mot toppen
när ovädret hände.
Nu kan de inte komma ner.

350 klättrare
har blivit räddade.
Men ungefär 200 är
kvar på berget.
Det säger kinesisk tv.

Mount Everest är nästan
nio tusen meter högt.
Det ligger i området Tibet,
mellan länderna Kina och Nepal.

Varje år försöker många människor
klättra till toppen.

8 SIDOR/TT

7 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. dsjjdsjfnd skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 10:46

    oj

    Svara
  2. Ghleen skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:58

    Vad kommer de göra 8 sidor

    Svara
  3. BOB skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:59

    oj oj oj baka

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:19

    OMG!😮

    Svara
  5. Hallåa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 17:35

    Vad ska dom där å göra överhuvudtaget?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar