Många fast på Mount Everest

Det är ett stort oväder

på världens högsta berg,

Mount Everest.

Det blåser och snöar mycket.

Många människor är fast

på fem tusen meters höjd.

De var på väg

att klättra mot toppen

när ovädret hände.

Nu kan de inte komma ner.

350 klättrare

har blivit räddade.

Men ungefär 200 är

kvar på berget.

Det säger kinesisk tv.

Mount Everest är nästan

nio tusen meter högt.

Det ligger i området Tibet,

mellan länderna Kina och Nepal.

Varje år försöker många människor

klättra till toppen.

