Attacker vid kärnkraftverk

Ryska attacker mot Ukraina

har stoppat strömmen

vid kärnkraftverken Tjernobyl

och Zaporizjzja.

Det trasiga kärnkraftverket

Tjernobyl i Ukraina

har en kupa av metall.

Kupan stoppar radioaktivitet

från att läcka ut.

Kupan behöver ström

för att fungera.



I onsdags gjorde ryska attacker

att strömmen slutade fungera

vid kärnkraftverket.

Strömmen var borta i tre timmar.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Kärnkraftverket Zaporizjzja

ligger i ett område i Ukraina

som Ryssland har tagit över.

Där har Ryssland också gjort attacker.

Attackerna har gjort

att verket inte får el

från det vanliga elnätet.

Nu kommer elen från

motorer av diesel.

Det säger Volodymyr Zelenskyj.

Förenta nationerna, FN,

har experter på kärnkraft.

Deras grupp heter IAEA.

Experterna säger att båda verken

just nu har el.

Det är inte någon fara för människor.

Men attackerna hotar säkerheten.

Det säger IAEA.

