Kupan runt en av Tjernobyls reaktorer. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Attacker vid kärnkraftverk
Ryska attacker mot Ukraina
har stoppat strömmen
vid kärnkraftverken Tjernobyl
och Zaporizjzja.
Det trasiga kärnkraftverket
Tjernobyl i Ukraina
har en kupa av metall.
Kupan stoppar radioaktivitet
från att läcka ut.
Kupan behöver ström
för att fungera.
I onsdags gjorde ryska attacker
att strömmen slutade fungera
vid kärnkraftverket.
Strömmen var borta i tre timmar.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Kärnkraftverket Zaporizjzja
ligger i ett område i Ukraina
som Ryssland har tagit över.
Där har Ryssland också gjort attacker.
Attackerna har gjort
att verket inte får el
från det vanliga elnätet.
Nu kommer elen från
motorer av diesel.
Det säger Volodymyr Zelenskyj.
Förenta nationerna, FN,
har experter på kärnkraft.
Deras grupp heter IAEA.
Experterna säger att båda verken
just nu har el.
Det är inte någon fara för människor.
Men attackerna hotar säkerheten.
Det säger IAEA.
Olyckan Tjernobyl
- Tjernobyl var ett kärnkraftverk
som exploderade.
- Ett stort radioaktivt moln spred sig
över området och fortsatte till
andra länder.
- Radioaktiva ämnen spred sig
ända till Sverige.
- Olyckan hände på natten den 26
april 1986.
- Tjernobyl ligger i Ukraina.
Trehundra tusen människor
tvingades att lämna
området kring Tjernobyl.
