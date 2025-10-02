Världen

En vitt skal i betong täcker reaktorn.

Kupan runt en av Tjernobyls reaktorer. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Attacker vid kärnkraftverk

Ryska attacker mot Ukraina
har stoppat strömmen
vid kärnkraftverken Tjernobyl
och Zaporizjzja.

Det trasiga kärnkraftverket
Tjernobyl i Ukraina 
har en kupa av metall.
Kupan stoppar radioaktivitet
från att läcka ut.
Kupan behöver ström
för att fungera.

I onsdags gjorde ryska attacker
att strömmen slutade fungera
vid kärnkraftverket.
Strömmen var borta i tre timmar.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Kärnkraftverket Zaporizjzja
ligger i ett område i Ukraina
som Ryssland har tagit över.
Där har Ryssland också gjort attacker.

Attackerna har gjort
att verket inte får el
från det vanliga elnätet. 
Nu kommer elen från
motorer av diesel.
Det säger Volodymyr Zelenskyj.

Förenta nationerna, FN,
har experter på kärnkraft.
Deras grupp heter IAEA.
Experterna säger att båda verken
just nu har el.
Det är inte någon fara för människor.
Men attackerna hotar säkerheten.
Det säger IAEA.

Olyckan Tjernobyl

  • Tjernobyl var ett kärnkraftverk
    som exploderade.
  • Ett stort radioaktivt moln spred sig
    över området och fortsatte till
    andra länder.
  • Radioaktiva ämnen spred sig
    ända till Sverige.
  • Olyckan hände på natten den 26
    april 1986.
  • Tjernobyl ligger i Ukraina.
    Trehundra tusen människor
    tvingades att lämna
    området kring Tjernobyl.
Övergivna, bruna hyreshus syns mellan kala träd. I horisonten syns en stor metallkupa och en skorsten. Kärnkraftverket Tjernobyl har täckts med en kupa i metall. Husen är övergivna. Foto: AP/TT

2 oktober 2025

