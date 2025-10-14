Världen
Växter behöver bin. Foto: Michael Probst/AP/TT
Bin och fjärilar är hotade
Väldigt många fjärilar
och bin är hotade i Europa.
De kan försvinna, utrotas.
Det visar en ny rapport.
– Om vilda bin försvinner
kan även många vilda
växter vara i fara.
Det gäller ängar
med mycket blommor
och olika vackra orkidéer,
till exempel.
Det säger Denis Michez
som har varit ledare
för rapporten om bin.
Det största hotet
mot bin och fjärilar
är hur företag och bönder
använder sina marker.
De gör skador på naturen
och använder olika giftiga medel
för att skördarna ska bli större.
Ändringar i klimatet
är också ett hot
mot bin och fjärilar.
Torka och bränder i skogar
förstör fjärilarnas miljö
för flera år framåt.
Vissa bin hotas av att
klimatet blir varmare.
Men det finns andra bin
som får det bättre.
Det finns bin
som människor har
för att göra honung.
8 SIDOR/TT
Växter behöver bin
- Nästan alla växter och mat
som vi odlar behöver bin.
- Bin flyttar pollen
från växt till växt.
De pollinerar.
- Då får växterna nya frön
och blir fler växter.
14 oktober 2025
åh, nej jag älskar bin och honung
Bin och fjärilar behövs i naturen 📢 politikerna behöver göra mycket mer,det görs förlite. Människor förstår allt som kommer i sin makt😡
Människor förstör 😡låt djuren vara❤️🩹