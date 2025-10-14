Bin och fjärilar är hotade

Väldigt många fjärilar

och bin är hotade i Europa.

De kan försvinna, utrotas.

Det visar en ny rapport.

– Om vilda bin försvinner

kan även många vilda

växter vara i fara.

Det gäller ängar

med mycket blommor

och olika vackra orkidéer,

till exempel.

Det säger Denis Michez

som har varit ledare

för rapporten om bin.

Det största hotet

mot bin och fjärilar

är hur företag och bönder

använder sina marker.

De gör skador på naturen

och använder olika giftiga medel

för att skördarna ska bli större.

Ändringar i klimatet

är också ett hot

mot bin och fjärilar.

Torka och bränder i skogar

förstör fjärilarnas miljö

för flera år framåt.

Vissa bin hotas av att

klimatet blir varmare.

Men det finns andra bin

som får det bättre.

Det finns bin

som människor har

för att göra honung.

8 SIDOR/TT