Världen

Ett bi närmar sig en solros.

Växter behöver bin. Foto: Michael Probst/AP/TT

Bin och fjärilar är hotade

Väldigt många fjärilar
och bin är hotade i Europa.
De kan försvinna, utrotas.
Det visar en ny rapport.

– Om vilda bin försvinner
kan även många vilda
växter vara i fara.
Det gäller ängar
med mycket blommor
och olika vackra orkidéer,
till exempel.

Det säger Denis Michez
som har varit ledare
för rapporten om bin.

Det största hotet
mot bin och fjärilar
är hur företag och bönder
använder sina marker.
De gör skador på naturen
och använder olika giftiga medel
för att skördarna ska bli större.

Ändringar i klimatet
är också ett hot
mot bin och fjärilar.
Torka och bränder i skogar
förstör fjärilarnas miljö
för flera år framåt.

Vissa bin hotas av att
klimatet blir varmare.
Men det finns andra bin
som får det bättre.
Det finns bin
som människor har
för att göra honung.

8 SIDOR/TT

Växter behöver bin

  • Nästan alla växter och mat
    som vi odlar behöver bin.
  • Bin flyttar pollen
    från växt till växt.
    De pollinerar.
  • Då får växterna nya frön
    och blir fler växter.
Fyra bin flyger i en grupp. Bakom syns grönska. Bin är insekter som kan flytta pollen mellan växter. Foto: Michael Probst/AP/TT

14 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Lagrande skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:17

    åh, nej jag älskar bin och honung

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 11:42

    Bin och fjärilar behövs i naturen 📢 politikerna behöver göra mycket mer,det görs förlite. Människor förstår allt som kommer i sin makt😡

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 11:43

    Människor förstör 😡låt djuren vara❤️‍🩹

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar