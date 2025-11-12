Forskare hittade nytt bi

Forskare i landet Australien

har hittat en ny insekt.

Det är ett bi med horn.

Det är bara honorna

som har horn på huvudet.

Det berättar forskaren Kit Prendergast

från universitetet Curtin i staden Perth.

Hon hittade det nya biet

i västra Australien redan år 2019.

Nu har biet fått ett namn.

Det heter Megachile Lucifer.

Lucifer är ett annat namn på djävulen.

En djävul brukar ritas med horn i pannan.

Det är första gången på 20 år

som forskare hittar en ny sorts bi.

– Det visar hur mycket liv

som finns kvar att hitta i världen,

säger Kit Prendergast.

Nästan alla blommor

behöver bin för att sprida sig.

Men många sorters bin

är hotade av gifter och ändringar

i klimatet, bland annat.

