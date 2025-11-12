Världen
Det nya biet har horn på huvudet. I verkligheten är biet en centimeter långt. Foto: Kit Prendergast/Curtin University/TT
Forskare hittade nytt bi
Forskare i landet Australien
har hittat en ny insekt.
Det är ett bi med horn.
Det är bara honorna
som har horn på huvudet.
Det berättar forskaren Kit Prendergast
från universitetet Curtin i staden Perth.
Hon hittade det nya biet
i västra Australien redan år 2019.
Nu har biet fått ett namn.
Det heter Megachile Lucifer.
Lucifer är ett annat namn på djävulen.
En djävul brukar ritas med horn i pannan.
Det är första gången på 20 år
som forskare hittar en ny sorts bi.
– Det visar hur mycket liv
som finns kvar att hitta i världen,
säger Kit Prendergast.
Nästan alla blommor
behöver bin för att sprida sig.
Men många sorters bin
är hotade av gifter och ändringar
i klimatet, bland annat.
8 SIDOR/TT
Den turkiska bi är speciell-de har mun som gör att de kan plocka saker från fler blommor än andra bi….😎🙂
wow coolt den värkar väldigt farlig.😎😃😂🙂😮🥳