Världen

Ett bi med små horn på huvudet.

Det nya biet har horn på huvudet. I verkligheten är biet en centimeter långt. Foto: Kit Prendergast/Curtin University/TT

Forskare hittade nytt bi

Forskare i landet Australien
har hittat en ny insekt.
Det är ett bi med horn.

Det är bara honorna
som har horn på huvudet.
Det berättar forskaren Kit Prendergast
från universitetet Curtin i staden Perth.
Hon hittade det nya biet
i västra Australien redan år 2019.

Nu har biet fått ett namn.
Det heter Megachile Lucifer.
Lucifer är ett annat namn på djävulen.
En djävul brukar ritas med horn i pannan.

Det är första gången på 20 år
som forskare hittar en ny sorts bi.

– Det visar hur mycket liv
som finns kvar att hitta i världen,
säger Kit Prendergast.

Nästan alla blommor
behöver bin för att sprida sig.
Men många sorters bin
är hotade av gifter och ändringar
i klimatet, bland annat.

8 SIDOR/TT

12 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    12 november, 2025 kl. 10:45

    Den turkiska bi är speciell-de har mun som gör att de kan plocka saker från fler blommor än andra bi….😎🙂

    Svara
  2. kyckling skriver:
    12 november, 2025 kl. 13:24

    wow coolt den värkar väldigt farlig.😎😃😂🙂😮🥳

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar