Världen
Barn firar pausen i kriget. De är i området Gazas näst största stad Khan Yunis. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Maysaa och två av hennes söner. Deras lägenhet i Gaza stad blev förstörd av Israels attacker. Foto: Privat
En kvinna firar på gatan i Israels största stad Tel Aviv. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT
De firar pausen i kriget
Nu är det klart med en paus
i kriget mellan Israel
och gruppen Hamas.
I Israels största stad Tel Aviv
firade människor på gatorna.
– Det känns som att vi äntligen
kan se ljuset i mörkret,
säger studenten Einav Kahila
till tidningen The Guardian.
Folk firade också
i det palestinska området Gaza.
Många är glada över pausen.
Men mycket är förstört
efter alla attacker.
Det kommer att ta lång tid
innan människor kan leva
som före kriget.
Maysaa och hennes tre barn
bodde i en lägenhet i Gaza stad.
I juni år 2024 blev huset förstört
i attacker från Israels militärer.
Sedan dess har familjen flyttat till olika platser.
Nu vet de inte vart de ska ta vägen.
– Jag tror inte att vårt hus
går att bygga upp igen,
säger Maysaa till nyhetsbyrån TT.
USA har ordnat planen för fred.
Den börjar med att Israels
ska lämna stora delar
av städerna Gaza stad
och Khan Yunis.
Men de ska fortfarande
vara kvar i Gaza.
Hamas attackerade Israel
den 7 oktober år 2023.
I attacken tog de över 200 personer
som fångar, gisslan.
Många av dem har dött.
I början av nästa vecka
ska Hamas släppa dem som lever.
Det säger USAs ledare Donald Trump.
Israel ska också släppa
flera fångar, bland annat
personer från Hamas.
8 SIDOR/TT
10 oktober 2025
Äntligen får människor andas frihet, och alla får äta sig mätta. Tack donald Trump.
Första gången trump gör något bra
Trump ide är bäst som får alla att få frihet och till slut få kunna skratta och le.
ja
Och ni som kallade Trump dum i era kommentarer borde skämmas. Och tack till svenska politiker för alla miljarder ni skickade till gaza under kriget.bra jobbat .
Tack för din fin kommentar Andreas! Jag ber varje dag…krig påverkar hela jorden!!!🙂