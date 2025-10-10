De firar pausen i kriget

Nu är det klart med en paus

i kriget mellan Israel

och gruppen Hamas.

I Israels största stad Tel Aviv

firade människor på gatorna.

– Det känns som att vi äntligen

kan se ljuset i mörkret,

säger studenten Einav Kahila

till tidningen The Guardian.

Folk firade också

i det palestinska området Gaza.

Många är glada över pausen.

Men mycket är förstört

efter alla attacker.

Det kommer att ta lång tid

innan människor kan leva

som före kriget.

Maysaa och hennes tre barn

bodde i en lägenhet i Gaza stad.

I juni år 2024 blev huset förstört

i attacker från Israels militärer.

Sedan dess har familjen flyttat till olika platser.

Nu vet de inte vart de ska ta vägen.

– Jag tror inte att vårt hus

går att bygga upp igen,

säger Maysaa till nyhetsbyrån TT.

USA har ordnat planen för fred.

Den börjar med att Israels

ska lämna stora delar

av städerna Gaza stad

och Khan Yunis.

Men de ska fortfarande

vara kvar i Gaza.

Hamas attackerade Israel

den 7 oktober år 2023.

I attacken tog de över 200 personer

som fångar, gisslan.

Många av dem har dött.

I början av nästa vecka

ska Hamas släppa dem som lever.

Det säger USAs ledare Donald Trump.

Israel ska också släppa

flera fångar, bland annat

personer från Hamas.

8 SIDOR/TT