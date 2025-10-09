Världen
EU vill inte att vegetarisk korv ska få heta korv. Foto: NTB/TT
EU vill förbjuda vegokorv
Ord som sojakorv
och vegoburgare
ska inte få finnas.
Bara mat med kött ska få
kallas korv och burgare.
Det tycker EUs riksdag.
I onsdags röstade de om det.
Fler än hälften sa ja
till att förbjuda orden.
Förslaget kommer från
en fransk politiker i EU.
Men svenska politiker
i EUs riksdag är mycket kritiska.
De flesta av dem röstade
nej till förbudet.
– EU har viktigare saker
att prata om.
Alla vet väl skillnaden
på en morotsbiff
och en köttbiff.
Det säger Heléne Fritzon
från Socialdemokraterna.
– Det är otroligt
tramsigt och dumt,
säger Emma Wiesner
från Centerpartiet.
För att förbudet ska
bli verklighet måste
alla länder i EU också säga ja.
Flera svenska politiker
tror att Sverige kommer
att säga nej och
stoppa förslaget.
– Jag är övertygad
om att det ordnar sig.
Det säger Jessica Polfjärd
från Moderaterna.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2025
NONSENSE!!!
Tramsigt av EU. Det var inte allt för länge sedan som jag åt biffar som gjorts på morötter och kikärtor. Då skulle dessa inte få kallas för biffar.
kan jag få tre stora korv med bröd? Av Luisa en ekolgisk-svensk
Korv på svenska tycker jag snarare än en form än en särskild produkt. Bajskorv, en korv med risgrynsgröt m m
Ett stort nej!
jag tycker det är bra BRA EU vvåga ät kött
yes tack
Jättebra 😀
Inför gärna detta, jätte bra! Yes daddy
Det är orättvist mot dem som äter vego korvar och burgare
va fan, de kan inget om vegokorvar
vego korv är äcklig. usch.
Så urbota dumt😡🥴🤔😤finns mer relevanta spörsmål, Jesus