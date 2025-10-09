EU vill förbjuda vegokorv

Ord som sojakorv

och vegoburgare

ska inte få finnas.

Bara mat med kött ska få

kallas korv och burgare.

Det tycker EUs riksdag.

I onsdags röstade de om det.

Fler än hälften sa ja

till att förbjuda orden.

Förslaget kommer från

en fransk politiker i EU.

Men svenska politiker

i EUs riksdag är mycket kritiska.

De flesta av dem röstade

nej till förbudet.

– EU har viktigare saker

att prata om.

Alla vet väl skillnaden

på en morotsbiff

och en köttbiff.

Det säger Heléne Fritzon

från Socialdemokraterna.

– Det är otroligt

tramsigt och dumt,

säger Emma Wiesner

från Centerpartiet.

För att förbudet ska

bli verklighet måste

alla länder i EU också säga ja.

Flera svenska politiker

tror att Sverige kommer

att säga nej och

stoppa förslaget.

– Jag är övertygad

om att det ordnar sig.

Det säger Jessica Polfjärd

från Moderaterna.

