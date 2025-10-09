Världen

En korv med bröd.

EU vill inte att vegetarisk korv ska få heta korv. Foto: NTB/TT

EU vill förbjuda vegokorv

Ord som sojakorv
och vegoburgare
ska inte få finnas.
Bara mat med kött ska få
kallas korv och burgare.

Det tycker EUs riksdag.
I onsdags röstade de om det.
Fler än hälften sa ja
till att förbjuda orden.

Förslaget kommer från
en fransk politiker i EU.
Men svenska politiker
i EUs riksdag är mycket kritiska.
De flesta av dem röstade
nej till förbudet.

– EU har viktigare saker
att prata om.
Alla vet väl skillnaden
på en morotsbiff
och en köttbiff.

Det säger Heléne Fritzon
från Socialdemokraterna.

– Det är otroligt
tramsigt och dumt,
säger Emma Wiesner
från Centerpartiet.

För att förbudet ska
bli verklighet måste
alla länder i EU också säga ja.

Flera svenska politiker
tror att Sverige kommer
att säga nej och
stoppa förslaget.

– Jag är övertygad
om att det ordnar sig.

Det säger Jessica Polfjärd
från Moderaterna.

8 SIDOR/TT

9 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 10:41

    NONSENSE!!!

    Svara
  2. Bebi Peggy skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 10:56

    Tramsigt av EU. Det var inte allt för länge sedan som jag åt biffar som gjorts på morötter och kikärtor. Då skulle dessa inte få kallas för biffar.

    Svara
  3. mormor en klagande svensk skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:12

    kan jag få tre stora korv med bröd? Av Luisa en ekolgisk-svensk

    Svara
  4. Freddy skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:53

    Korv på svenska tycker jag snarare än en form än en särskild produkt. Bajskorv, en korv med risgrynsgröt m m

    Svara
  5. Vinne skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 12:27

    Ett stort nej!

    Svara
  6. bengtlarsson skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:17

    jag tycker det är bra BRA EU vvåga ät kött

    Svara
  7. :) skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:25

    yes tack

    Svara
  8. anonym skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:28

    Jättebra 😀

    Svara
  9. korv skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:30

    Inför gärna detta, jätte bra! Yes daddy

    Svara
  10. anonym skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:31

    Det är orättvist mot dem som äter vego korvar och burgare

    Svara
  11. w skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:32

    va fan, de kan inget om vegokorvar

    Svara
  12. . skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 14:25

    vego korv är äcklig. usch.

    Svara
  13. Hallåa skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 14:49

    Så urbota dumt😡🥴🤔😤finns mer relevanta spörsmål, Jesus

    Svara
