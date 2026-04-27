Vakter som skyddar Donald Trump. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
En man ville döda Trump
En man ville döda USAs
president Donald Trump.
Men mannen blev
stoppad av vakter.
Det hände i lördags
i staden Washington i USA.
Det var en stor middag
på ett hotell.
Donald Trump var där
och många journalister.
Då kom mannen.
Han började skjuta
med ett vapen.
Han försökte komma in
i rummet där Trump var.
Men mannen blev
stoppad av vakter.
Poliserna tog mannen.
Han är nu inlåst.
Ingen människa blev
dödad eller skadad.
Mannen har skrivit ett brev.
I brevet står att han inte gillar
Donald Trumps politik.
Därför ville mannen döda Trump
och personer i hans regering.
Mannen är 31 år och bor
i Kalifornien i USA.
Han har gått
utbildning på universitet
och jobbar som lärare.
8 SIDOR/TT
27 april 2026