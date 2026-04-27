En man ville döda Trump

En man ville döda USAs

president Donald Trump.

Men mannen blev

stoppad av vakter.

Det hände i lördags

i staden Washington i USA.

Det var en stor middag

på ett hotell.

Donald Trump var där

och många journalister.

Då kom mannen.

Han började skjuta

med ett vapen.

Han försökte komma in

i rummet där Trump var.

Men mannen blev

stoppad av vakter.

Poliserna tog mannen.

Han är nu inlåst.

Ingen människa blev

dödad eller skadad.

Mannen har skrivit ett brev.

I brevet står att han inte gillar

Donald Trumps politik.

Därför ville mannen döda Trump

och personer i hans regering.

Mannen är 31 år och bor

i Kalifornien i USA.

Han har gått

utbildning på universitet

och jobbar som lärare.

8 SIDOR/TT