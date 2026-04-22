Museum får pris

Varje år får

ett museum i Sverige

priset Årets museum.

Organisationen Sveriges Museer

delar ut priset.

Museet Vrak

får priset i år.

Det finns i Stockholm.

Museet öppnade

för fem år sedan.

Där finns gamla skepp

som legat på botten

av havet Östersjön.

Ett sådant skepp

kallas för vrak.

Museet berättar också

om livet vid Östersjön.

Vi får veta hur människor bott,

hur de ordnat mat

och om krig.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR