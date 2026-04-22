Kultur
Museet Vrak berättar om gamla skepp. Foto: Anneli Karlsson/Vrak/SMMTF
Museum får pris
Varje år får
ett museum i Sverige
priset Årets museum.
Organisationen Sveriges Museer
delar ut priset.
Museet Vrak
får priset i år.
Det finns i Stockholm.
Museet öppnade
för fem år sedan.
Där finns gamla skepp
som legat på botten
av havet Östersjön.
Ett sådant skepp
kallas för vrak.
Museet berättar också
om livet vid Östersjön.
Vi får veta hur människor bott,
hur de ordnat mat
och om krig.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
22 april 2026
Super kul😃
Är inte Östersjön ägs av flera länder eller är Östersjön svenskt sjö?
Hej Vinne!
Östersjön är ett hav.
Det är nio länder
som har kust mot Östersjön.
Länderna äger delen
av havet som är närmast dem.
Men mitten av havet ägs av ingen.
Det är internationellt vatten.
Hälsningar 8 Sidor