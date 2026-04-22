Kultur

En monter med vatten och vrakdelar syns i bakgrunden av ett rum på museet.

Museet Vrak berättar om gamla skepp. Foto: Anneli Karlsson/Vrak/SMMTF

Museum får pris

Varje år får
ett museum i Sverige
priset Årets museum.
Organisationen Sveriges Museer
delar ut priset.

Museet Vrak
får priset i år.
Det finns i Stockholm.

Museet öppnade
för fem år sedan.
Där finns gamla skepp
som legat på botten
av havet Östersjön.
Ett sådant skepp
kallas för vrak.

Museet berättar också
om livet vid Östersjön.
Vi får veta hur människor bott,
hur de ordnat mat
och om krig.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

22 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Luz skriver:
    22 april, 2026 kl. 10:41

    Super kul😃

  2. Vinne skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:56

    Är inte Östersjön ägs av flera länder eller är Östersjön svenskt sjö?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      22 april, 2026 kl. 14:32

      Hej Vinne!

      Östersjön är ett hav.
      Det är nio länder
      som har kust mot Östersjön.
      Länderna äger delen
      av havet som är närmast dem.
      Men mitten av havet ägs av ingen.
      Det är internationellt vatten.

      Hälsningar 8 Sidor

