Världen

  • Coal Fired Power Plant

    Ett kraftverk i USA som eldas med kol. Foto: Carolyn Kaster/AP/TT

  • WEB_INRIKES

    Emma Wiesner från Centerpartiet är med på mötet i Colombia. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Stort möte om klimatet

På tisdagen den 28 april
börjar ett stort möte
om klimatet.
Mötet är i landet
Colombia i Sydamerika.

Ungefär 60 länder är med.
De ska prata om
hur världens länder
ska sluta använda
kol, olja och gas.

Det är bränslen som
gör klimatet varmare.

Mötet är en sorts
protest mot FNs stora
möten om klimatet.
Många länder tycker
att FN jobbar för långsamt.

Därför träffas nu länder
som vill jobba snabbare
med att minska olja och gas.

Det är till exempel
Storbritannien, Kanada,
Turkiet och EU.

USA, Kina, Ryssland och
många länder som säljer olja
är inte med på mötet.

– Det är tydligt att
FNs möten inte räcker till.
Det går inte att komma
överens med alla länder.

Det säger Emma Wiesner
som är med på mötet.
Hon är politiker i EU
för Centerpartiet.

8 SIDOR/TT

28 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar