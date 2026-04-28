Världen
Ett kraftverk i USA som eldas med kol. Foto: Carolyn Kaster/AP/TT
Emma Wiesner från Centerpartiet är med på mötet i Colombia. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Stort möte om klimatet
På tisdagen den 28 april
börjar ett stort möte
om klimatet.
Mötet är i landet
Colombia i Sydamerika.
Ungefär 60 länder är med.
De ska prata om
hur världens länder
ska sluta använda
kol, olja och gas.
Det är bränslen som
gör klimatet varmare.
Mötet är en sorts
protest mot FNs stora
möten om klimatet.
Många länder tycker
att FN jobbar för långsamt.
Därför träffas nu länder
som vill jobba snabbare
med att minska olja och gas.
Det är till exempel
Storbritannien, Kanada,
Turkiet och EU.
USA, Kina, Ryssland och
många länder som säljer olja
är inte med på mötet.
– Det är tydligt att
FNs möten inte räcker till.
Det går inte att komma
överens med alla länder.
Det säger Emma Wiesner
som är med på mötet.
Hon är politiker i EU
för Centerpartiet.
8 SIDOR/TT
28 april 2026