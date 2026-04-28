På tisdagen den 28 april

börjar ett stort möte

om klimatet.

Mötet är i landet

Colombia i Sydamerika.

Ungefär 60 länder är med.

De ska prata om

hur världens länder

ska sluta använda

kol, olja och gas.

Det är bränslen som

gör klimatet varmare.

Mötet är en sorts

protest mot FNs stora

möten om klimatet.

Många länder tycker

att FN jobbar för långsamt.

Därför träffas nu länder

som vill jobba snabbare

med att minska olja och gas.

Det är till exempel

Storbritannien, Kanada,

Turkiet och EU.

USA, Kina, Ryssland och

många länder som säljer olja

är inte med på mötet.

– Det är tydligt att

FNs möten inte räcker till.

Det går inte att komma

överens med alla länder.

Det säger Emma Wiesner

som är med på mötet.

Hon är politiker i EU

för Centerpartiet.

