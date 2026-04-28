En teckning som visar den misstänkta mannen i en domstol. Bild: Dana Verkouteren /AP/TT
Misstänkt man i domstol
En man är misstänkt för
att ha försökt mörda
USAs president Donald Trump.
Mannen fick veta det
i en domstol i måndags.
Poliser tog fast mannen i lördags.
Det hände på en stor middag
i staden Washington i USA.
Donald Trump var där
och många journalister.
Mannen hade ett vapen
och försökte komma in till Trump.
Han började skjuta.
Men han blev stoppad av vakter.
Ingen blev skadad.
Mannen är 31 år.
Han har inte sagt själv
om han är skyldig eller oskyldig.
Den 11 maj får vi veta om det
blir en rättegång mot mannen.
Karoline Leavitt jobbar
med Donald Trump.
Hon säger att det finns
mycket hat mot Donald Trump.
Både hos politiker
och hos tidningar och tv.
Hon säger att det är därför
som vissa människor
vill döda Trump.
8 SIDOR/TT
28 april 2026
Mina föräldrar har sagt att någon hade blivit skadad av skotten som råkade träffa någon utanför rummet Trump var inne i? Vet ni det 8 sidor
Hej Vinne!
Vi har läst att en vakt
blev träffad av ett skott.
Men vakten hade på sig
en skottsäker väst.
Så han blev inte skadad.
/8 Sidor