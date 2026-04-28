Misstänkt man i domstol

En man är misstänkt för

att ha försökt mörda

USAs president Donald Trump.

Mannen fick veta det

i en domstol i måndags.

Poliser tog fast mannen i lördags.

Det hände på en stor middag

i staden Washington i USA.

Donald Trump var där

och många journalister.

Mannen hade ett vapen

och försökte komma in till Trump.

Han började skjuta.

Men han blev stoppad av vakter.

Ingen blev skadad.

Mannen är 31 år.

Han har inte sagt själv

om han är skyldig eller oskyldig.

Den 11 maj får vi veta om det

blir en rättegång mot mannen.

Karoline Leavitt jobbar

med Donald Trump.

Hon säger att det finns

mycket hat mot Donald Trump.

Både hos politiker

och hos tidningar och tv.

Hon säger att det är därför

som vissa människor

vill döda Trump.

