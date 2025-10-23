Världen
Länderna i Europeiska unionen, EU, straffar Ryssland. Foto: Wiktor Nummelin/TT
Fler straff mot Ryssland
År 2022 startade Ryssland
sitt stora krig mot Ukraina.
Efter det har länder
straffat Ryssland på olika sätt.
Det kallas sanktioner.
Europeiska unionen, EU,
har redan straffat
Ryssland flera gånger.
Nu blir det fler straff.
EU har bestämt att sluta
köpa rysk flytande gas
innan år 2027, till exempel.
Men fortfarande är det länder i EU
som köper mest rysk gas
av alla i världen.
USA straffar de största
företagen för olja i Ryssland,
Rosneft och Lukoil.
De kan inte längre använda
sina pengar de har på banker i USA
och inga amerikanska företag
får göra affärer med Rosneft och Lukoil.
USAs ledare Donald Trump
säger att straffen
är för att Ryssland
jobbar för lite för fred.
Flera länder fortsätter
att köpa olja från Ryssland,
till exempel Indien,
Kina och Turkiet.
8 SIDOR/TT
23 oktober 2025
Det är inte bra av dessa länder att handla från Ryssland