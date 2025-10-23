Fler straff mot Ryssland

År 2022 startade Ryssland

sitt stora krig mot Ukraina.

Efter det har länder

straffat Ryssland på olika sätt.

Det kallas sanktioner.

Europeiska unionen, EU,

har redan straffat

Ryssland flera gånger.

Nu blir det fler straff.

EU har bestämt att sluta

köpa rysk flytande gas

innan år 2027, till exempel.

Men fortfarande är det länder i EU

som köper mest rysk gas

av alla i världen.

USA straffar de största

företagen för olja i Ryssland,

Rosneft och Lukoil.

De kan inte längre använda

sina pengar de har på banker i USA

och inga amerikanska företag

får göra affärer med Rosneft och Lukoil.

USAs ledare Donald Trump

säger att straffen

är för att Ryssland

jobbar för lite för fred.

Flera länder fortsätter

att köpa olja från Ryssland,

till exempel Indien,

Kina och Turkiet.

