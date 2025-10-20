Världen
Donald Trump pratar med journalister. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Fortfarande paus säger Trump
Det är paus i kriget
i det palestinska området Gaza.
Men i slutet av förra veckan
var det våld i Gaza.
Israel säger att gruppen
Hamas har gjort attacker
mot israeliska soldater.
Hamas säger att Israel
har gjort attacker mot Gaza.
Trots våldet så säger
USAs ledare Donald Trump
att det fortfarande är paus i kriget.
Det sa också Israel i söndags.
Men Israel har nu stoppat
hjälp med mat och annat
från att komma in i Gaza.
Det är inte klart när hjälpen
får komma in igen.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2025
Jag vill inte ha en paus.
Det fattar ju alla varför..
Alla .. jag menar alla vill ha fred.
Ingen krig🪖❌
Ingen våld🗡️❌
Ingen döda🩸😞❌
Ingen hungrig mage🥵❌
Ingen diktatur💢👑🥇❌.
Alla vill ha fred✅
Alla vet reglerna✅
Alla är mätta och klara✅
Ingen slåss och döds✅
Demokrati😇❤️✅
Ingen krig i alla fall
×××××××××××××××××××××××××
Det är det bästa som alla vill ha✅
Amerikanska tjänstemän har bekräftat att explosionen inträffade när en bulldozer körde över en odetonerad bomb. Det var inte Hamas. Det har inte hindrat västerländska medier från att sprida Israels lögner, då denna folkmordsbenägna apartheidstat bryter ytterligare ett vapenvila och dödar palestinier i Gaza och på Västbanken ostraffat.