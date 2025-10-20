Fortfarande paus säger Trump

Det är paus i kriget

i det palestinska området Gaza.

Men i slutet av förra veckan

var det våld i Gaza.

Israel säger att gruppen

Hamas har gjort attacker

mot israeliska soldater.

Hamas säger att Israel

har gjort attacker mot Gaza.

Trots våldet så säger

USAs ledare Donald Trump

att det fortfarande är paus i kriget.

Det sa också Israel i söndags.

Men Israel har nu stoppat

hjälp med mat och annat

från att komma in i Gaza.

Det är inte klart när hjälpen

får komma in igen.

