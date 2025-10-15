Hamas sköt ihjäl folk i Gaza

Det är paus i kriget

mellan Israel och gruppen Hamas

i det palestinska området Gaza.

Sedan dess syns män

från Hamas med vapen

på Gazas gator igen.

USA säger att Hamas snabbt

ska tvingas lämna ifrån sig

sina vapen och sin makt i Gaza.

Men till en början

får Hamas ha vapen

för att lösa problem,

säger USAs ledare Donald Trump.

Det har nu blivit strider

och våld mellan Hamas

och andra grupper med vapen i Gaza.

Natten till tisdag

sköt män från Hamas

ihjäl åtta personer i Gaza.

Personerna fick ha

bindel för ögonen.

Händerna var bundna

bakom deras ryggar.

De blev skjutna på ett torg

medan folk tittade på.

Hamas filmade

och visade skjutningen

i sin tv-kanal.

Hamas säger att personerna

som blev dödade hade

samarbetat med Israel.

Israel har gett vapen

till andra grupper i Gaza

som kämpar mot Hamas.

Det berättade Israels ledare

Benjamin Netanyahu

tidigare i år.

Striderna och våldet

mellan Hamas och andra

gör det svårare för människor i Gaza

att få den hjälp de behöver.

En palestinsk grupp

som jobbar med

mänskliga rättigheter

kräver att våldet slutar.

8 SIDOR/TT