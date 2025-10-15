Världen
Män i gruppen Hamas. Bilden har inte med dödandet att göra. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Hamas sköt ihjäl folk i Gaza
Det är paus i kriget
mellan Israel och gruppen Hamas
i det palestinska området Gaza.
Sedan dess syns män
från Hamas med vapen
på Gazas gator igen.
USA säger att Hamas snabbt
ska tvingas lämna ifrån sig
sina vapen och sin makt i Gaza.
Men till en början
får Hamas ha vapen
för att lösa problem,
säger USAs ledare Donald Trump.
Det har nu blivit strider
och våld mellan Hamas
och andra grupper med vapen i Gaza.
Natten till tisdag
sköt män från Hamas
ihjäl åtta personer i Gaza.
Personerna fick ha
bindel för ögonen.
Händerna var bundna
bakom deras ryggar.
De blev skjutna på ett torg
medan folk tittade på.
Hamas filmade
och visade skjutningen
i sin tv-kanal.
Hamas säger att personerna
som blev dödade hade
samarbetat med Israel.
Israel har gett vapen
till andra grupper i Gaza
som kämpar mot Hamas.
Det berättade Israels ledare
Benjamin Netanyahu
tidigare i år.
Striderna och våldet
mellan Hamas och andra
gör det svårare för människor i Gaza
att få den hjälp de behöver.
En palestinsk grupp
som jobbar med
mänskliga rättigheter
kräver att våldet slutar.
8 SIDOR/TT
15 oktober 2025
