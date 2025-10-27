Världen
Catherine Connolly är Irlands nya president. Foto: Niall Carson/PA/AP/TT
Hon är Irlands nya president
I fredags var det val
i landet Irland.
Folket röstade på vem
som ska bli president.
Catherine Connolly vann.
Hon är 68 år och är utbildad
både till psykolog och jurist.
Hon är till vänster i politiken.
Hon är kritisk mot gruppen Nato
och kritisk mot att Europa
använder så mycket pengar
till militärer och vapen.
Hon är samtidigt kritisk mot
Rysslands krig mot Ukraina.
Connolly är också kritisk
mot Israels krig i det palestinska
området Gaza.
Presidenten i Irland
har bara lite makt i politiken.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2025
