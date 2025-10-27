Hon är Irlands nya president

I fredags var det val

i landet Irland.

Folket röstade på vem

som ska bli president.

Catherine Connolly vann.

Hon är 68 år och är utbildad

både till psykolog och jurist.

Hon är till vänster i politiken.

Hon är kritisk mot gruppen Nato

och kritisk mot att Europa

använder så mycket pengar

till militärer och vapen.

Hon är samtidigt kritisk mot

Rysslands krig mot Ukraina.

Connolly är också kritisk

mot Israels krig i det palestinska

området Gaza.

Presidenten i Irland

har bara lite makt i politiken.

