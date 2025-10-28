Israel attackerade grupp

Det är paus i kriget

mellan Israel

och gruppen Hamas.

Men nyligen attackerade

Israels militärer

en grupp palestinier

i södra Gaza.

Gruppen var terrorister,

säger Israel.

Två personer ska ha

dött i attacken.

Sedan pausen började

har Israel flyttat sina militärer

till en gräns i Gaza.

Gränsen kallas

den gula linjen.

Trots att det är paus i kriget

dör ungefär 20 palestinier

varje dag.

Många av dem är personer

som kommer nära

den gula linjen.

Israels militärer

skjuter mot dem.

Det skriver tidningen

The Guardian.

Militärerna säger

att de försvarar sig.

Planen för fred säger

att Israel ska fortsätta

flytta sina militärer

längre bort från Gaza.

Men många är oroliga

att militärerna

kommer att stanna

vid den gula linjen.

Flera politiker till höger

i Israels regering

vill inte att militärerna

flyttar längre bak.

Just nu kontrollerar Israel

ungefär halva Gaza.

