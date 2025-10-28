Världen
En av Israels soldater i Gaza stad tidigare i oktober. Foto: Jack Guez/AP/TT
Israel attackerade grupp
Det är paus i kriget
mellan Israel
och gruppen Hamas.
Men nyligen attackerade
Israels militärer
en grupp palestinier
i södra Gaza.
Gruppen var terrorister,
säger Israel.
Två personer ska ha
dött i attacken.
Sedan pausen började
har Israel flyttat sina militärer
till en gräns i Gaza.
Gränsen kallas
den gula linjen.
Trots att det är paus i kriget
dör ungefär 20 palestinier
varje dag.
Många av dem är personer
som kommer nära
den gula linjen.
Israels militärer
skjuter mot dem.
Det skriver tidningen
The Guardian.
Militärerna säger
att de försvarar sig.
Planen för fred säger
att Israel ska fortsätta
flytta sina militärer
längre bort från Gaza.
Men många är oroliga
att militärerna
kommer att stanna
vid den gula linjen.
Flera politiker till höger
i Israels regering
vill inte att militärerna
flyttar längre bak.
Just nu kontrollerar Israel
ungefär halva Gaza.
8 SIDOR/TT
28 oktober 2025
Detta är ingen paus…