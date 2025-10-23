Människor i området Gaza

har inte mat, mediciner

och andra viktiga saker

för att kunna leva.

Mellan den 2 mars

och den 18 maj i år

stoppade Israel all hjälp

från att komma in i området.

Nu har den internationella

domstolen i Haag, ICJ,

undersökt stoppet.

Det är FN som bett dem

göra det.

Domstolen säger att Israel måste

släppa in hjälp

till människor i Gaza.

Israel ska göra det lättare

för FN och deras grupper

att komma fram.

Det gäller till exempel

FNs grupp Unrwa.

Unrwa har varit en av

de viktigaste grupperna

som hjälper folk i Gaza,

säger domstolen.

ICJ är en viktig domstol.

Även om ett land

inte måste göra som ICJ säger

så brukar de flesta göra det.

Israel har tidigare sagt

att de inte gjort något fel.

Israel säger att de följt reglerna.

8 SIDOR/TT

