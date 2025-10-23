Världen
Människor i Gaza försöker få hjälp med mat. Bilden är från september. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
En palestinsk flagga syns vid domstolen ICJ i Haag i Nederländerna. Foto: Peter Dejong/AP/TT
Israel måste släppa in hjälp
Människor i området Gaza
har inte mat, mediciner
och andra viktiga saker
för att kunna leva.
Mellan den 2 mars
och den 18 maj i år
stoppade Israel all hjälp
från att komma in i området.
Nu har den internationella
domstolen i Haag, ICJ,
undersökt stoppet.
Det är FN som bett dem
göra det.
Domstolen säger att Israel måste
släppa in hjälp
till människor i Gaza.
Israel ska göra det lättare
för FN och deras grupper
att komma fram.
Det gäller till exempel
FNs grupp Unrwa.
Unrwa har varit en av
de viktigaste grupperna
som hjälper folk i Gaza,
säger domstolen.
ICJ är en viktig domstol.
Även om ett land
inte måste göra som ICJ säger
så brukar de flesta göra det.
Israel har tidigare sagt
att de inte gjort något fel.
Israel säger att de följt reglerna.
8 SIDOR/TT
