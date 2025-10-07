Världen
Människor samlades i Israel för att minnas de som dödades av Hamas den 7 oktober år 2023. Foto: Ariel Schalit/AP/TT
Noa och Oi intervjuas på stranden i Tel Aviv i Israel. Foto: Henrik Montgomery/TT
Daniella bor i Israel. Hon är kritisk till Israels krig i Gaza. Foto: Henrik Montgomery/TT
Israel minns attacken
Den 7 oktober är det två år
sedan gruppen Hamas
gjorde en terrorattack i Israel.
Det är en attack
som har förändrat världen.
I Israel har människor samlats
för att minnas dem
som dog i attacken.
Efter attacken började
Israel att kriga
i det palestinska området Gaza
där Hamas styr.
Först tyckte många att Israel
hade rätt att försvara sig.
Men nu anklagar FN, Amnesty
och flera andra viktiga grupper
Israel för brott mot krigets lagar
och folkmord på palestinier.
Viktiga internationella
domstolar undersöker brotten.
Hundra tusentals människor
i hela världen har protesterat länge
mot Israels krig.
Många israeler vill också
att kriget i Gaza slutar.
De vill att Hamas släpper
sina fångar, gisslan,
som de tog i attacken.
Många i Israel
försvarar Israels krig i Gaza.
Noa och Or är två av dem.
De säger att det inte finns
några oskyldiga människor i Gaza.
Inte ens barn.
– Eller det beror på hur
gamla barnen är, säger Or.
Men en del tycker annorlunda.
Daniella i Israel säger
att hon tror att Israel
gör brottet folkmord i Gaza.
Hon är också kritisk till Israels
ledare Benjamin Netanyahu.
– Vi vill inte ha honom.
Han är helt jävla galen.
Vi vill inte ens ha honom
i ett fängelse här i Israel,
säger Daniella.
Just nu är det samtal om fred
mellan Hamas och Israel.
Det är inte klart än hur det går.
Kriget i Gaza
- Den 7 oktober år 2023
gjorde gruppen Hamas
en terrorattack i landet Israel.
- Över 1 200 människor dog.
- Över 250 togs som gisslan.
Ungefär 20 av dem kan fortfarande
vara vid liv i Gaza.
- Efter attacken började Israel
kriga mot Hamas i det palestinska
området Gaza.
- Israel anklagas nu för folkmord
på palestinier.
- Israel har stoppat mycket hjälp
med mat och mediciner in till Gaza.
- Ungefär 20 tusen barn
har dödats av Israels attacker.
- Många fler barn
har förlorat en eller båda
sina föräldrar.
