Världen

    Människor samlades i Israel för att minnas de som dödades av Hamas den 7 oktober år 2023. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

    Noa och Oi intervjuas på stranden i Tel Aviv i Israel. Foto: Henrik Montgomery/TT

    Daniella bor i Israel. Hon är kritisk till Israels krig i Gaza. Foto: Henrik Montgomery/TT

Israel minns attacken

Den 7 oktober är det två år
sedan gruppen Hamas
gjorde en terrorattack i Israel.

Det är en attack
som har förändrat världen.
I Israel har människor samlats
för att minnas dem
som dog i attacken.

Efter attacken började
Israel att kriga
i det palestinska området Gaza
där Hamas styr.

Först tyckte många att Israel
hade rätt att försvara sig.

Men nu anklagar FN, Amnesty
och flera andra viktiga grupper
Israel för brott mot krigets lagar
och folkmord på palestinier.
Viktiga internationella
domstolar undersöker brotten.

Hundra tusentals människor
i hela världen har protesterat länge
mot Israels krig.

Många israeler vill också
att kriget i Gaza slutar.
De vill att Hamas släpper
sina fångar, gisslan,
som de tog i attacken.

Många i Israel
försvarar Israels krig i Gaza.

Noa och Or är två av dem.
De säger att det inte finns
några oskyldiga människor i Gaza.
Inte ens barn.

– Eller det beror på hur
gamla barnen är, säger Or.

Men en del tycker annorlunda.

Daniella i Israel säger
att hon tror att Israel
gör brottet folkmord i Gaza.

Hon är också kritisk till Israels
ledare Benjamin Netanyahu.

– Vi vill inte ha honom.
Han är helt jävla galen.
Vi vill inte ens ha honom
i ett fängelse här i Israel,
säger Daniella.

Just nu är det samtal om fred
mellan Hamas och Israel.
Det är inte klart än hur det går.

8 SIDOR/TT

Kriget i Gaza

  • Den 7 oktober år 2023
    gjorde gruppen Hamas
    en terrorattack i landet Israel.
  • Över 1 200 människor dog.
  • Över 250 togs som gisslan.
    Ungefär 20 av dem kan fortfarande
    vara vid liv i Gaza.
  • Efter attacken började Israel
    kriga mot Hamas i det palestinska
    området Gaza.
  • Israel anklagas nu för folkmord
    på palestinier.
  • Israel har stoppat mycket hjälp
    med mat och mediciner in till Gaza.
  • Ungefär 20 tusen barn
    har dödats av Israels attacker.
  • Många fler barn
    har förlorat en eller båda
    sina föräldrar.
Hon bär sitt barn i famnen. En mamma bär sitt skadade barn. De är i ett tält nära ett sjukhus i Gaza stad. Bilden är från juli 2025. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

7 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Gurkan skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 11:42

    Först igen gurlis❤❤ Hoppas att ni mår bra. Väldigt häftiga nyheter 8 sidor💞

    Svara
  2. Viktor skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:55

    Hamas är terroristgruppen!

    Svara
  3. . skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:16

    .

    Svara
  4. Andy skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:44

    Israel kämper för sin existens, tänk om Hamas är stark nog för att slåsd mot Israel skulle vi då ser 7 Oktober varje dag.
    Omvärld ser inte att Hsmas hållar fortfarande 50 gissland och de ser inte heller hur Hamas användar Gaza borna som mänskliga skördar.

    Svara
  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:27

    Sorgligt händelse! Jag ber varje dag att denna dumma blodiga krig slutar! Jag beklagar sorgen!!!

    Svara
  6. Profet skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 18:32

    Hamas kommer aldrig ge sig. De bidar bara sin tid.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

