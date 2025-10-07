Israel minns attacken

Den 7 oktober är det två år

sedan gruppen Hamas

gjorde en terrorattack i Israel.

Det är en attack

som har förändrat världen.

I Israel har människor samlats

för att minnas dem

som dog i attacken.

Efter attacken började

Israel att kriga

i det palestinska området Gaza

där Hamas styr.

Först tyckte många att Israel

hade rätt att försvara sig.

Men nu anklagar FN, Amnesty

och flera andra viktiga grupper

Israel för brott mot krigets lagar

och folkmord på palestinier.

Viktiga internationella

domstolar undersöker brotten.

Hundra tusentals människor

i hela världen har protesterat länge

mot Israels krig.

Många israeler vill också

att kriget i Gaza slutar.

De vill att Hamas släpper

sina fångar, gisslan,

som de tog i attacken.

Många i Israel

försvarar Israels krig i Gaza.

Noa och Or är två av dem.

De säger att det inte finns

några oskyldiga människor i Gaza.

Inte ens barn.

– Eller det beror på hur

gamla barnen är, säger Or.

Men en del tycker annorlunda.

Daniella i Israel säger

att hon tror att Israel

gör brottet folkmord i Gaza.

Hon är också kritisk till Israels

ledare Benjamin Netanyahu.

– Vi vill inte ha honom.

Han är helt jävla galen.

Vi vill inte ens ha honom

i ett fängelse här i Israel,

säger Daniella.

Just nu är det samtal om fred

mellan Hamas och Israel.

Det är inte klart än hur det går.

