Världen
En israelisk soldat tar fast Greta Thunberg. Bilden kommer från en film. Foto: Israels utrikesdepartement/AP/TT
Folk som stöttar båtarna protesterar i staden Turin i Italien. Foto: Matteo Secci/LaPresse/AP/TT
Människor som stöttar båtarna gick ut på gatorna i staden Buenos Aires i Argentina. Foto: Victor R Caivano/AP/TT
Greta Thunberg var med på en av båtarna mot Gaza. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT
Israel stoppade Gretas båt
Över 40 båtar har varit på väg
mot det palestinska området Gaza.
Personerna på båtarna
vill hjälpa folket i Gaza.
På en av båtarna fanns
Greta Thunberg från Sverige.
Men på natten mellan onsdag
och torsdag stoppade Israels
militärer flera av båtarna.
Militärerna tog fast
Greta Thunberg och de andra
människorna på båtarna.
De ska nu åka till en hamn i Israel.
Sedan ska de skickas
till sina länder.
– Greta och hennes vänner
är i säkerhet och mår bra.
Det skriver Israels
myndigheter på sajten X.
Men alla båtar
har inte blivit stoppade.
En av båtarna ska
vara nära Gazas kust.
Det säger gruppen
Global Sumud Flotilla, GSF,
som ordnar båtarna.
Samtidigt får båtarna
stöd av människor
på flera platser i världen.
I länderna Italien, Mexiko, Colombia
och Argentina har människor
gått ut på gatorna
och protesterat.
Förutom Greta Thunberg
fanns det fler andra
svenskar på båtarna.
Det är inte klart
vad som har hänt dem.
8 SIDOR/TT
2 oktober 2025
låt Greta vara!!!
Vem är Greta Thunberg 8 sidor?
Hej DTF
Greta Thunberg är en ung
kvinna från Sverige.
Hon blev känd för många
när hon strejkade för klimatet.
Hälsningar från 8 Sidor
Asså låt de går Gaza vad är problem med Israel ??
Ska de hämnas Hitler av palatinerska barn får inte barn ??
Asså trött på såna personer som har makt och de kan göra vad du vill
varför strdar dom
Jag viste att Israel ska stoppa på båtarna för att de vill ska döda alla människor bor i Gaza.