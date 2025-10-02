Israel stoppade Gretas båt

Över 40 båtar har varit på väg

mot det palestinska området Gaza.

Personerna på båtarna

vill hjälpa folket i Gaza.

På en av båtarna fanns

Greta Thunberg från Sverige.

Men på natten mellan onsdag

och torsdag stoppade Israels

militärer flera av båtarna.

Militärerna tog fast

Greta Thunberg och de andra

människorna på båtarna.

De ska nu åka till en hamn i Israel.

Sedan ska de skickas

till sina länder.

– Greta och hennes vänner

är i säkerhet och mår bra.

Det skriver Israels

myndigheter på sajten X.

Men alla båtar

har inte blivit stoppade.

En av båtarna ska

vara nära Gazas kust.

Det säger gruppen

Global Sumud Flotilla, GSF,

som ordnar båtarna.

Samtidigt får båtarna

stöd av människor

på flera platser i världen.

I länderna Italien, Mexiko, Colombia

och Argentina har människor

gått ut på gatorna

och protesterat.

Förutom Greta Thunberg

fanns det fler andra

svenskar på båtarna.

Det är inte klart

vad som har hänt dem.

