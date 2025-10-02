Världen

    En israelisk soldat tar fast Greta Thunberg. Bilden kommer från en film. Foto: Israels utrikesdepartement/AP/TT

    Folk som stöttar båtarna protesterar i staden Turin i Italien. Foto: Matteo Secci/LaPresse/AP/TT

    Människor som stöttar båtarna gick ut på gatorna i staden Buenos Aires i Argentina. Foto: Victor R Caivano/AP/TT

    Greta Thunberg var med på en av båtarna mot Gaza. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

Israel stoppade Gretas båt

Över 40 båtar har varit på väg
mot det palestinska området Gaza.
Personerna på båtarna
vill hjälpa folket i Gaza.

På en av båtarna fanns
Greta Thunberg från Sverige.

Men på natten mellan onsdag
och torsdag stoppade Israels
militärer flera av båtarna.

Militärerna tog fast
Greta Thunberg och de andra
människorna på båtarna.

De ska nu åka till en hamn i Israel.
Sedan ska de skickas
till sina länder.

– Greta och hennes vänner
är i säkerhet och mår bra.

Det skriver Israels
myndigheter på sajten X.

Men alla båtar
har inte blivit stoppade.
En av båtarna ska
vara nära Gazas kust.

Det säger gruppen
Global Sumud Flotilla, GSF,
som ordnar båtarna.

Samtidigt får båtarna
stöd av människor
på flera platser i världen.

I länderna Italien, Mexiko, Colombia
och Argentina har människor
gått ut på gatorna
och protesterat.

Förutom Greta Thunberg
fanns det fler andra
svenskar på båtarna.
Det är inte klart
vad som har hänt dem.

8 SIDOR/TT

2 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. . skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:36

    låt Greta vara!!!

    Svara
  2. DTF skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:55

    Vem är Greta Thunberg 8 sidor?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      2 oktober, 2025 kl. 10:58

      Hej DTF

      Greta Thunberg är en ung
      kvinna från Sverige.
      Hon blev känd för många
      när hon strejkade för klimatet.

      Hälsningar från 8 Sidor

  3. Arg gubbe skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:18

    Asså låt de går Gaza vad är problem med Israel ??
    Ska de hämnas Hitler av palatinerska barn får inte barn ??
    Asså trött på såna personer som har makt och de kan göra vad du vill

    Svara
  4. heellooo skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:40

    varför strdar dom

    Svara
  5. Subbe skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:45

    Jag viste att Israel ska stoppa på båtarna för att de vill ska döda alla människor bor i Gaza.

    Svara
