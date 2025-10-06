Världen
Greta Thunberg till vänster efter att Israels militärer stoppat hennes båt. Foto: Israels utrikesdepartement/AP/TT
Israel ska släppa Greta fri
Förra veckan stoppade
Israels militärer många båtar
som var på väg med hjälp
till området Gaza.
Israels militärer tog fast
flera hundra personer
som var på båtarna.
Greta Thunberg och
åtta andra svenskar
var bland dem.
Men i dag måndag
ska alla svenskar
få lämna Israel.
Det säger Sveriges
minister Maria Malmer
Stenergard.
Svenskarna ska flyga
till Grekland.
Där ska de få vila ut.
Israel får kritik
för hur de har behandlat
de inlåsta personerna.
Greta Thunberg ska ha
skrivit i ett mejl
att hon får för lite
mat och vatten.
Andra personer säger
att Thunberg har blivit
dragen i håret.
Hon ska även ha blivit
tvingad att kyssa Israels flagga.
– Jag har hört om detta.
Om det stämmer är det
mycket allvarligt.
Det säger Maria Malmer
Stenergard.
Israels myndigheter
säger att Israel inte
har gjort något fel.
– Det är elaka lögner,
säger de.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2025
