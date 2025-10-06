Israel ska släppa Greta fri

Förra veckan stoppade

Israels militärer många båtar

som var på väg med hjälp

till området Gaza.

Israels militärer tog fast

flera hundra personer

som var på båtarna.

Greta Thunberg och

åtta andra svenskar

var bland dem.

Men i dag måndag

ska alla svenskar

få lämna Israel.

Det säger Sveriges

minister Maria Malmer

Stenergard.

Svenskarna ska flyga

till Grekland.

Där ska de få vila ut.

Israel får kritik

för hur de har behandlat

de inlåsta personerna.

Greta Thunberg ska ha

skrivit i ett mejl

att hon får för lite

mat och vatten.

Andra personer säger

att Thunberg har blivit

dragen i håret.

Hon ska även ha blivit

tvingad att kyssa Israels flagga.

– Jag har hört om detta.

Om det stämmer är det

mycket allvarligt.

Det säger Maria Malmer

Stenergard.

Israels myndigheter

säger att Israel inte

har gjort något fel.

– Det är elaka lögner,

säger de.

