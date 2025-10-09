Världen

    En man tar en bild med Einav Zangauker i Israel. Hennes son är fånge i Gaza. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT

    Palestinier i Gaza tittar på nyheten om att det kan bli fred. Foto: Abdel Kareem/AP/TT

    Israel attackerade området Gaza samma morgon som freden ska börja. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Ja till plan för fred

Israel och gruppen Hamas
har krigat i det palestinska
området Gaza i två år.

Men klockan 11 i dag
ska kriget sluta.
Då ska Israel och Hamas
skriva på ett avtal
om en plan för fred.
USA har ordnat planen.

Efter klockan 11 har Israel och Hamas
tre dagar på sig att släppa fångar.
Israel ska också flytta sina militärer
från Gaza.
Då kan mer hjälp
komma in i området.

I planen står också att Hamas
ska lämna bort sina vapen.
De får inte heller styra i Gaza mer.

Minst 50 tusen människor i Gaza 
har blivit dödade av Israels militärer
sedan kriget började.
Många av dem var barn.
Det säger Hamas som styr i Gaza.
Mycket i området är också förstört.

Samtidigt som planen för fred
blev känd ska Israels militärer
ha gjort flera attacker i Gaza.
Det hände tidigt på torsdag morgon.

Det stora kriget
startade för två år sedan.
Då gjorde terrorister
från gruppen Hamas
en attack i Israel. 
Det var den 7 oktober år 2023.

Ungefär  1 200 personer dog.
Det säger myndigheter i Israel.

Hamas tog också
över 200 personer
som fångar, gisslan.
Ungefär 50 av dem
är fortfarande kvar som fångar.
Men alla lever troligen inte längre.

8 SIDOR/TT

9 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. anonym skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 10:18

    Jättebra att dom har kommit överens, hoppas bara att det håller.

    Svara
  2. ImMcHammer skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 10:19

    JAAA TACK O LÅV

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 10:39

    Gud hörde mig! UF!!!🙂

    Svara
  4. 41 skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:01

    inte bra

    Svara
  5. glad skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:04

    det är faktiskt nu🥳

    Svara
  6. bla skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:05

    Happy Happy Happy🥳

    Svara
  7. SÅ JAAAAAA skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:06

    SÅ JAAAA ENTLIGEN ÄR KRIGEN SLUT

    Svara
  8. sigma master 🤫🧏 skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:12

    äntligen!!!

    Svara
  9. Hallåa skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:21

    Jag hoppas verkligen på att det blir fred,som vi har längtat ❤️‍🩹❤️💔och att det får bli så

    Svara
  10. Leah skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:34

    Hoppas det verkligen funkar🥳

    Svara
  11. George skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 12:36

    Uuuuu bra!!!!!!

    Svara
  12. ayham skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:00

    Det här är jete bra och alla är glda free palestina

    Svara
  13. anonym skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:29

    nice!!!!!!!😎

    Svara
  14. Marco skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:40

    Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😃😃😃😃😃😃😃😃😃

    Svara
  15. .... skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 15:33

    trump är inte så dumt som han ser ut. jag skrev igår att han kommer och fixa det😍😍😍och ni som har kallat honom för dum ,det kan ni vara själva. 😏😏😏

    Svara
