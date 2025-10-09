Ja till plan för fred

Israel och gruppen Hamas

har krigat i det palestinska

området Gaza i två år.

Men klockan 11 i dag

ska kriget sluta.

Då ska Israel och Hamas

skriva på ett avtal

om en plan för fred.

USA har ordnat planen.

Efter klockan 11 har Israel och Hamas

tre dagar på sig att släppa fångar.

Israel ska också flytta sina militärer

från Gaza.

Då kan mer hjälp

komma in i området.

I planen står också att Hamas

ska lämna bort sina vapen.

De får inte heller styra i Gaza mer.

Minst 50 tusen människor i Gaza

har blivit dödade av Israels militärer

sedan kriget började.

Många av dem var barn.

Det säger Hamas som styr i Gaza.

Mycket i området är också förstört.

Samtidigt som planen för fred

blev känd ska Israels militärer

ha gjort flera attacker i Gaza.

Det hände tidigt på torsdag morgon.

Det stora kriget

startade för två år sedan.

Då gjorde terrorister

från gruppen Hamas

en attack i Israel.

Det var den 7 oktober år 2023.

Ungefär 1 200 personer dog.

Det säger myndigheter i Israel.

Hamas tog också

över 200 personer

som fångar, gisslan.

Ungefär 50 av dem

är fortfarande kvar som fångar.

Men alla lever troligen inte längre.

8 SIDOR/TT