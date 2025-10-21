Kvinna blir ledare i Japan

För första gången får

landet Japan en kvinna

som ledare för regeringen.

Hon heter Sanae Takaichi.

Sanae Takaichi

valdes i början av oktober

till ny ledare för partiet LDP.

LDP styr i Japan.

Nu har Japans riksdag

sagt ja till att hon blir

ledare för regeringen,

premiärminister.

Sanae Takaichi

har sagt att hon

ska jobba med att göra

Japans ekonomi bättre.

Hennes politik är konservativ.

Hon är emot att två personer

av samma kön får gifta sig.

Hon vill ha en hård politik

för invandring.

Japan är en monarki.

Landet har en kejsare.

Men kejsaren har ingen

makt över politiken.

Bara män kan bli kejsare i Japan.

Det tycker Sanae Takaichi är bra.

Sanae Takaichi är 64 år.

När hon var ung spelade hon

trummor i ett band

som spelade musiken hårdrock.

Hon var känd för att spela

hårt på trummorna.

Hon slog ofta av pinnarna

som hon spelade med.

8 SIDOR/TT