Världen

Ett nära porträtt. Hon gör v-tecken med ena handen.

Sanae Takaichi. Foto: Yoshikazu Tsuno/AP/TT

Kvinna blir ledare i Japan

För första gången får
landet Japan en kvinna
som ledare för regeringen.
Hon heter Sanae Takaichi.

Sanae Takaichi
valdes i början av oktober
till ny ledare för partiet LDP.
LDP styr i Japan.

Nu har Japans riksdag
sagt ja till att hon blir
ledare för regeringen,
premiärminister.

Sanae Takaichi
har sagt att hon
ska jobba med att göra
Japans ekonomi bättre.

Hennes politik är konservativ.
Hon är emot att två personer
av samma kön får gifta sig.
Hon vill ha en hård politik
för invandring.

Japan är en monarki.
Landet har en kejsare.
Men kejsaren har ingen
makt över politiken.

Bara män kan bli kejsare i Japan.
Det tycker Sanae Takaichi är bra.

Sanae Takaichi är 64 år.
När hon var ung spelade hon
trummor i ett band
som spelade musiken hårdrock.
Hon var känd för att spela
hårt på trummorna.
Hon slog ofta av pinnarna
som hon spelade med.

8 SIDOR/TT

21 oktober 2025

