En tvättmaskin för människor

Nu går det att köpa en tvättmaskin

som tvättar människor.

Den tvättar din kropp

som en tvättmaskin tvättar kläder.

Du lägger dig ner i maskinen

och stänger locket.

Sedan blir du tvättad av maskinen

med tvål och vatten.

Det är ett företag i Japan

som har gjort maskinen.

Den kostar 3,6 miljoner kronor.

Första maskinen finns

på ett hotell i Osaka i Japan.

Om du bor på hotellet

kan du låna maskinen.

Det har funnits liknande

maskiner tidigare.

Men de har inte gått att köpa.

8 SIDOR/TT