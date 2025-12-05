Världen

En kvinna ligger i en grej som ser ut som ett stort ägg. Det är en tvättmaskin för kroppen.

En tvättmaskin för människor från år 1999. Foto: Toru Takahashi/AP/TT

En tvättmaskin för människor

Nu går det att köpa en tvättmaskin
som tvättar människor.
Den tvättar din kropp
som en tvättmaskin tvättar kläder.

Du lägger dig ner i maskinen
och stänger locket.
Sedan blir du tvättad av maskinen
med tvål och vatten.

Det är ett företag i Japan
som har gjort maskinen.
Den kostar 3,6 miljoner kronor.

Första maskinen finns
på ett hotell i Osaka i Japan.
Om du bor på hotellet
kan du låna maskinen.

Det har funnits liknande
maskiner tidigare.
Men de har inte gått att köpa.

8 SIDOR/TT

5 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. diddy skriver:
    5 december, 2025 kl. 10:11

    Var har vi hamnat

    Svara
