Världen
En tvättmaskin för människor från år 1999. Foto: Toru Takahashi/AP/TT
En tvättmaskin för människor
Nu går det att köpa en tvättmaskin
som tvättar människor.
Den tvättar din kropp
som en tvättmaskin tvättar kläder.
Du lägger dig ner i maskinen
och stänger locket.
Sedan blir du tvättad av maskinen
med tvål och vatten.
Det är ett företag i Japan
som har gjort maskinen.
Den kostar 3,6 miljoner kronor.
Första maskinen finns
på ett hotell i Osaka i Japan.
Om du bor på hotellet
kan du låna maskinen.
Det har funnits liknande
maskiner tidigare.
Men de har inte gått att köpa.
8 SIDOR/TT
5 december 2025
Var har vi hamnat