Många döda i översvämning

Förra veckan var det

ett kraftigt oväder

i landet Mexiko.

Det regnade mycket

i stora delar av landet.

Det blev översvämningar

och jordskred, marken rasade.

Hela byar spolades

bort av vattnet.

76 personer har dött.

Ännu fler är saknade.

Ungefär 100 tusen familjer

kan ha förlorat sina hem.

Många soldater

jobbar med att hjälpa folk.

Men det går inte att

komma fram till alla.

Vägar till många byar

har blivit förstörda

av regnet.

– Vi jobbar fortfarande

med att rädda folk.

Vi är inte färdiga.

Det säger Mexikos

president Claudia Sheinbaum.

8 SIDOR/TT