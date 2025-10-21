Världen

  • Mexico Extreme Weather

    Räddningsarbetare jobbar efter det kraftiga ovädret i Mexiko. Foto: AP/TT

  • Mexico Extreme Weather

    Mexikos president Claudia Sheinbaum, till vänster, besöker ett område som blivit översvämmat. Foto: AP/TT

Många döda i översvämning

Förra veckan var det
ett kraftigt oväder
i landet Mexiko.

Det regnade mycket
i stora delar av landet.
Det blev översvämningar
och jordskred, marken rasade.

Hela byar spolades
bort av vattnet.
76 personer har dött.
Ännu fler är saknade.

Ungefär 100 tusen familjer
kan ha förlorat sina hem.

Många soldater
jobbar med att hjälpa folk.
Men det går inte att
komma fram till alla.
Vägar till många byar
har blivit förstörda
av regnet.

– Vi jobbar fortfarande
med att rädda folk.
Vi är inte färdiga.

Det säger Mexikos
president Claudia Sheinbaum.

8 SIDOR/TT

21 oktober 2025

