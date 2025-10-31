Många dödade i Sudan

Kriget i landet Sudan i Afrika

blir bara värre.

Sedan år 2023 krigar

soldater från gruppen RSF

mot landets militärer.

De krigar om makten i landet.

Båda grupperna gör brott

mot vanliga människor

och mot krigets lagar.

Men gruppen RSF dödar

fler vanliga människor.

Det säger en expert.

Nu berättar människor

hur RSFs soldater nyligen

har gått in i folks hem

och dödat folk i staden al-Fashir.

Soldaterna gick också in

på sjukhus och sköt ihjäl

flera hundra människor.

Staden al-Fashir var den sista

platsen i området Darfur

som landets militärer

fortfarande hade kontroll över.

Nu är det inte så längre.

Jan Eliasson har tidigare

jobbat länge i Sudan

för Förenta Nationerna, FN.

Han säger att världen

borde stoppa kriget.

Men länderna med

mest makt i FN

har mycket svårt

att samarbeta just nu.

Trots att de egentligen

borde kunna komma överens

om att stoppa kriget i Sudan.

Det säger Jan Eliasson.

De länder han menar

är Kina, USA, Frankrike,

Storbritannien och Ryssland.

8 SIDOR/TT