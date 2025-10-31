Världen
En kvinna i Sudan som har flytt från staden al-Fashir där gruppen RSF tagit kontrollen. Foto: AFP/TT
Många dödade i Sudan
Kriget i landet Sudan i Afrika
blir bara värre.
Sedan år 2023 krigar
soldater från gruppen RSF
mot landets militärer.
De krigar om makten i landet.
Båda grupperna gör brott
mot vanliga människor
och mot krigets lagar.
Men gruppen RSF dödar
fler vanliga människor.
Det säger en expert.
Nu berättar människor
hur RSFs soldater nyligen
har gått in i folks hem
och dödat folk i staden al-Fashir.
Soldaterna gick också in
på sjukhus och sköt ihjäl
flera hundra människor.
Staden al-Fashir var den sista
platsen i området Darfur
som landets militärer
fortfarande hade kontroll över.
Nu är det inte så längre.
Jan Eliasson har tidigare
jobbat länge i Sudan
för Förenta Nationerna, FN.
Han säger att världen
borde stoppa kriget.
Men länderna med
mest makt i FN
har mycket svårt
att samarbeta just nu.
Trots att de egentligen
borde kunna komma överens
om att stoppa kriget i Sudan.
Det säger Jan Eliasson.
De länder han menar
är Kina, USA, Frankrike,
Storbritannien och Ryssland.
8 SIDOR/TT
Kriget i Sudan
- Över 20 tusen människor
har blivit dödade i kriget i Sudan.
- Över 14 miljoner människor
har flytt från sina hem.
- Över 25 miljoner människor
saknar mat och hjälp.
- Experter säger att kriget i Sudan
är den största katastrofen
för människor i hela världen.
Tycker det är fint av Sverige att hjälpa Sudan förra året i oktober fick dom 523 miljoner kronor .tänk om alla länder ger lika mycket ,det skulle hjälpa dessa stackars människor.
Kommer det ens bli ett slut på alla krig innan jag dör ens? Eller kommer det vara krig tills det bara finns ett land som återstår av alla länder som finns idag???
FN vill inte stoppa det. Några tjänar miljarder på kriget.
Jag tycker så så synd om dessa människor. Varför ska en del få lida så.