Världen

Hon sitter ner. Hon ser allvarlig ut.

En kvinna i Sudan som har flytt från staden al-Fashir där gruppen RSF tagit kontrollen. Foto: AFP/TT

Många dödade i Sudan

Kriget i landet Sudan i Afrika
blir bara värre.

Sedan år 2023 krigar
soldater från gruppen RSF
mot landets militärer.
De krigar om makten i landet.

Båda grupperna gör brott
mot vanliga människor
och mot krigets lagar.
Men gruppen RSF dödar
fler vanliga människor.
Det säger en expert.

Nu berättar människor
hur RSFs soldater nyligen
har gått in i folks hem
och dödat folk i staden al-Fashir.
Soldaterna gick också in
på sjukhus och sköt ihjäl
flera hundra människor.

Staden al-Fashir var den sista
platsen i området Darfur
som landets militärer
fortfarande hade kontroll över.
Nu är det inte så längre.

Jan Eliasson har tidigare
jobbat länge i Sudan
för Förenta Nationerna, FN.

Han säger att världen
borde stoppa kriget.

Men länderna med
mest makt i FN
har mycket svårt
att samarbeta just nu.

Trots att de egentligen
borde kunna komma överens
om att stoppa kriget i Sudan.
Det säger Jan Eliasson.

De länder han menar
är Kina, USA, Frankrike,
Storbritannien och Ryssland.

8 SIDOR/TT

Kriget i Sudan

  • Över 20 tusen människor
    har blivit dödade i kriget i Sudan.
  • Över 14 miljoner människor
    har flytt från sina hem.
  • Över 25 miljoner människor
    saknar mat och hjälp.
  • Experter säger att kriget i Sudan
    är den största katastrofen
    för människor i hela världen.
Många tält. Många har flytt från kriget i Sudan. Det här är ett läger för flyktingar i landet Tchad. Foto: Michael Knief/AP/TT

31 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. ... skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 10:27

    Tycker det är fint av Sverige att hjälpa Sudan förra året i oktober fick dom 523 miljoner kronor .tänk om alla länder ger lika mycket ,det skulle hjälpa dessa stackars människor.

    Svara
  2. Vinne skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 12:04

    Kommer det ens bli ett slut på alla krig innan jag dör ens? Eller kommer det vara krig tills det bara finns ett land som återstår av alla länder som finns idag???

    Svara
  3. Sune skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 13:41

    FN vill inte stoppa det. Några tjänar miljarder på kriget.

    Svara
  4. ... skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 14:18

    Jag tycker så så synd om dessa människor. Varför ska en del få lida så.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar