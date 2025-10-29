Minst 80 dödade i Gaza

I tisdags gjorde Israel attacker

mot det palestinska området Gaza.

Israels flygplan bombade Gaza.

Israel säger att de bombade

platser där det fanns terrorister.

Minst 80 människor blev dödade.

Det säger folk som jobbar på sjukhus

till nyhetsbyrån AP.

Israel säger att personer

från gruppen Hamas hade skjutit

mot israeliska soldater i Gaza.

Minst en soldat blev dödad, säger Israel.

Det var därför som Israel

bombade med flygplan.

Hamas säger att de inte

har skjutit mot soldaterna.

Sedan den 10 oktober

är det paus i kriget

mellan Israel och Hamas.

Många undrar nu om det

verkligen är en paus i kriget.

Men både Israel och Hamas säger

att det fortfarande är en paus.

8 SIDOR/TT