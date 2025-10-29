Världen

Ett hus är helt trasigt. Några personer är där och röjer och städar.

Folk i Khan Yunis i Gaza röjer och städar efter Israels bomber. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

Minst 80 dödade i Gaza

I tisdags gjorde Israel attacker
mot det palestinska området Gaza.
Israels flygplan bombade Gaza.
Israel säger att de bombade
platser där det fanns terrorister.

Minst 80 människor blev dödade.
Det säger folk som jobbar på sjukhus
till nyhetsbyrån AP.

Israel säger att personer
från gruppen Hamas hade skjutit
mot israeliska soldater i Gaza.
Minst en soldat blev dödad, säger Israel.
Det var därför som Israel
bombade med flygplan.

Hamas säger att de inte
har skjutit mot soldaterna.

Sedan den 10 oktober
är det paus i kriget
mellan Israel och Hamas.

Många undrar nu om det
verkligen är en paus i kriget.
Men både Israel och Hamas säger
att det fortfarande är en paus.

8 SIDOR/TT

29 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Mu skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 11:13

    Hamas hade skjutit mot israeliska soldater då israel dödat 80 vanliga folk. Och de sa för att en soldat har dödat vi dödar folk eller hur .

    Svara
  2. Vinne skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 11:34

    Vad tycker Trump om detta???

    Svara
  3. bob skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 11:45

    vad händer? det är väl paus?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar