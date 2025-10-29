Världen
Folk i Khan Yunis i Gaza röjer och städar efter Israels bomber. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Minst 80 dödade i Gaza
I tisdags gjorde Israel attacker
mot det palestinska området Gaza.
Israels flygplan bombade Gaza.
Israel säger att de bombade
platser där det fanns terrorister.
Minst 80 människor blev dödade.
Det säger folk som jobbar på sjukhus
till nyhetsbyrån AP.
Israel säger att personer
från gruppen Hamas hade skjutit
mot israeliska soldater i Gaza.
Minst en soldat blev dödad, säger Israel.
Det var därför som Israel
bombade med flygplan.
Hamas säger att de inte
har skjutit mot soldaterna.
Sedan den 10 oktober
är det paus i kriget
mellan Israel och Hamas.
Många undrar nu om det
verkligen är en paus i kriget.
Men både Israel och Hamas säger
att det fortfarande är en paus.
8 SIDOR/TT
29 oktober 2025
Hamas hade skjutit mot israeliska soldater då israel dödat 80 vanliga folk. Och de sa för att en soldat har dödat vi dödar folk eller hur .
Vad tycker Trump om detta???
vad händer? det är väl paus?