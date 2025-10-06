Världen
USAs president Donald Trump. Foto: AP/TT
Möte om Trumps plan för fred
Israel och gruppen Hamas
har krigat i det palestinska
området Gaza i två år.
USAs ledare Donald Trump
jobbar med att få slut på kriget.
Förra veckan kom han
med en plan för fred.
I dag, måndag, samlas
viktiga personer från Hamas,
Israel och USA i landet Egypten.
De ska prata om Trumps plan.
Här är några av sakerna i planen:
• Israel och Hamas
ska sluta kriga.
• Hamas ska lämna tillbaka
sina fångar, gisslan.
Israel ska också lämna
tillbaka fångar.
• Hamas ska lämna
bort sina vapen.
• Hamas får inte
styra mer i Gaza.
Israels ledare
Benjamin Netanyahu har
sagt ja till planen.
Hamas har sagt ja till
att släppa fångarna.
Men de vill prata mer
om andra delar av planen.
Före mötet har Donald Trump
hotat Hamas.
Gruppen kommer att
krossas helt om de inte
säger ja till planen,
säger Trump.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2025
kommer kriget ta slut😢😢😢
Hoppas att kriget tar slut .
😰
🥰
Hamas vill ju styra framöver. Jag tror inte att de kommer att säga ja till avtalet.
sluta krig🥰