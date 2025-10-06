Möte om Trumps plan för fred

Israel och gruppen Hamas

har krigat i det palestinska

området Gaza i två år.

USAs ledare Donald Trump

jobbar med att få slut på kriget.

Förra veckan kom han

med en plan för fred.

I dag, måndag, samlas

viktiga personer från Hamas,

Israel och USA i landet Egypten.

De ska prata om Trumps plan.

Här är några av sakerna i planen:

• Israel och Hamas

ska sluta kriga.

• Hamas ska lämna tillbaka

sina fångar, gisslan.

Israel ska också lämna

tillbaka fångar.

• Hamas ska lämna

bort sina vapen.

• Hamas får inte

styra mer i Gaza.

Israels ledare

Benjamin Netanyahu har

sagt ja till planen.

Hamas har sagt ja till

att släppa fångarna.

Men de vill prata mer

om andra delar av planen.

Före mötet har Donald Trump

hotat Hamas.

Gruppen kommer att

krossas helt om de inte

säger ja till planen,

säger Trump.

8 SIDOR/TT