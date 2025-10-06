Världen

Porträtt. Han pratar.

USAs president Donald Trump. Foto: AP/TT

Möte om Trumps plan för fred

Israel och gruppen Hamas
har krigat i det palestinska
området Gaza i två år.

USAs ledare Donald Trump
jobbar med att få slut på kriget.
Förra veckan kom han
med en plan för fred.

I dag, måndag, samlas
viktiga personer från Hamas,
Israel och USA i landet Egypten.
De ska prata om Trumps plan.

Här är några av sakerna i planen:

• Israel och Hamas
ska sluta kriga.
• Hamas ska lämna tillbaka
sina fångar, gisslan.
Israel ska också lämna
tillbaka fångar.
• Hamas ska lämna
bort sina vapen.
• Hamas får inte
styra mer i Gaza.

Israels ledare
Benjamin Netanyahu har
sagt ja till planen.

Hamas har sagt ja till
att släppa fångarna.
Men de vill prata mer
om andra delar av planen.

Före mötet har Donald Trump
hotat Hamas.
Gruppen kommer att
krossas helt om de inte
säger ja till planen,
säger Trump.

8 SIDOR/TT

6 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Lunatippen skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 14:34

    kommer kriget ta slut😢😢😢

    Svara
  2. Jag vill ha ett tryggt samhälle skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 14:39

    Hoppas att kriget tar slut .

    Svara
  3. Darkness skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 15:47

    😰

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 15:54

    🥰

    Svara
  5. Katrin skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 18:02

    Hamas vill ju styra framöver. Jag tror inte att de kommer att säga ja till avtalet.

    Svara
  6. Ananim skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 20:17

    sluta krig🥰

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar