Ovanlig rättegång om Macron

I måndags började en ovanlig

rättegång i Frankrike.

Det är tio personer

som är misstänka för brott.

Personerna har skrivit

elaka rykten på internet

om Brigitte Macron.

Hon är gift med Frankrikes

president Emmanuel Macron.

Personerna har skrivit

att Brigitte Macron

föddes som en man.

Hon anmälde det till poliserna.

Nu ska en domstol säga

om det var ett brott

att sprida ryktena.

Det ska också vara

en rättegång i USA

mot Candace Owens

som har sagt samma sak.

Hon har en populär podcast i USA.

Brigitte Macron är 72 år.

Hon är mamma till tre barn.

Det har tidigare funnits

liknande rykten på internet

om andra kända kvinnor

som har makt.

8 SIDOR/TT