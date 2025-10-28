Världen

De står bredvid varandra. De håller armkrok. De är glada.

Frankrikes president Emmanuel Macron och hans fru Brigitte Macron. Foto: Alberto Pezzali/AP/TT

Ovanlig rättegång om Macron

I måndags började en ovanlig
rättegång i Frankrike.
Det är tio personer
som är misstänka för brott.

Personerna har skrivit
elaka rykten på internet
om Brigitte Macron.
Hon är gift med Frankrikes
president Emmanuel Macron.

Personerna har skrivit
att Brigitte Macron
föddes som en man.

Hon anmälde det till poliserna.
Nu ska en domstol säga
om det var ett brott
att sprida ryktena.

Det ska också vara
en rättegång i USA
mot Candace Owens
som har sagt samma sak.
Hon har en populär podcast i USA.

Brigitte Macron är 72 år.
Hon är mamma till tre barn.

Det har tidigare funnits
liknande rykten på internet
om andra kända kvinnor
som har makt.

8 SIDOR/TT

28 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Peter Wang skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 13:51

    Konstiga människor säger konstiga saker.

    Svara
